Novac koji odlazi, a da se ne javlja

Kalkulator za izračun socijalnih naknada dostupan je na web adresi naknade.hr, a građani u sklopu upitnika trebaju odgovoriti na vrlo jednostavna pitanja vezana za članove kućanstva, žive li sami, imaju li u vlasništvu osobni automobil, imaju li sklopljen ugovor o doživotnom uzdržavanju i slično. Osim što će dobiti odgovor za koje naknade se pretpostavlja da ispunjavaju uvjete, sustav će ih dalje uputiti i na tijela kojima se ti zahtjevi podnose, kao i na obrasce za podnošenje tih zahtjeva. Poslovni