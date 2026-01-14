Skriveni troškovi kućanstva koji polako prazne budžet - Monitor.hr
Novac koji odlazi, a da se ne javlja

Skriveni troškovi kućanstva koji polako prazne budžet

Dio financijskog pritiska ne dolazi samo od inflacije, nego i od skrivenih troškova koje često zanemarujemo. Neiskorištene pretplate, automatska obnavljanja ugovora, naknade za dostavu i bankarske usluge te razlike u plaćanju režija mogu se neprimjetno zbrojiti u ozbiljan mjesečni iznos. Dodatni problem predstavlja i bacanje hrane, koje izravno znači bacanje novca. Redovita provjera pretplata, ugovora i navika potrošnje može donijeti uštede bez velikih odricanja. Savjeti


07.12.2025. (22:00)

Kad 1% godišnje može pojesti 18.000 € - tko kaže da sitnice ne štete?

Kako naknade jedu vaš prinos: ulaganje bez boli

Visina troškova ključna je u investiranju: čak i male razlike u naknadama značajno umanjuju dugoročne prinose. Samostalno ulaganje godišnje troškove drži oko 0,5%, digitalne platforme do 1,5%, dok aktivno upravljanje može dosegnuti 2–3% plus dodatne naknade. Promotivne godine bez naknade mogu donijeti stotine eura uštede. Porez na kapitalnu dobit u Hrvatskoj oslobađa dobit nakon dvije godine. Kombinacija niskih troškova i porezne discipline ključno je za maksimiziranje neto prinosa. Lider

01.08.2025. (22:00)

Volonterska romantika do 232 eura mjesečno

Zagrebački zastupnici najplaćeniji, osječki i splitski vijećnici u repu po naknadama

Najveće mjesečne vijećničke naknade među četiri najveća grada imaju zagrebački zastupnici – 177 eura. Slijede ih riječki s 155 eura, splitski s 146 eura i osječki s 144 eura. Predsjednici vijeća primaju više, s maksimumom u Zagrebu i Rijeci (232 eura). Ipak, pravi primjer solidarnosti stiže iz Labina, gdje se osmero vijećnika i gradonačelnik odriču svojih naknada (110 eura) u korist udruga koje pomažu djeci i osobama s invaliditetom. N1

03.06.2025. (01:00)

Klikni, priznaj da imaš auto i saznaj jesi li prebogat za pomoć

Novi kalkulator: Saznajte u par klikova koje naknade možete dobiti i kako ih ostvariti

Kalkulator za izračun socijalnih naknada dostupan je na web adresi naknade.hr, a građani u sklopu upitnika trebaju odgovoriti na vrlo jednostavna pitanja vezana za članove kućanstva, žive li sami, imaju li u vlasništvu osobni automobil, imaju li sklopljen ugovor o doživotnom uzdržavanju i slično. Osim što će dobiti odgovor za koje naknade se pretpostavlja da ispunjavaju uvjete, sustav će ih dalje uputiti i na tijela kojima se ti zahtjevi podnose, kao i na obrasce za podnošenje tih zahtjeva. Poslovni

04.03.2016. (19:26)

Težak život

Za naknade zastupnicima 8,7 milijuna kuna, rekorder Boris Blažeković

Prema najnovijim podacima Hrvatskog sabora, u prošloj godini saborski zastupnici primili su uz plaće i 8,7 milijuna kuna za razne naknade. Najviše je otišlo za stanarine – 2,6 milijuna, troškove prijevoza automobilom – 2,3 milijuna, dok je stavka za odvojeni život zastupnika koji ne žive u Zagrebu iznosila 930 tisuća kuna. Prema podacima za 2015., najveći iznos naknada primio je Boris Blažeković, od 191.400 kuna, od čega je najviše potrošio na hotel, avion te dnevnice, a poslije njega slijedi zastupnica Romana Jerković s potrošenih 184.000 kuna, pa Ingrid Antičević Marinović s iznosom od 174.500 kuna, a najviše za auto, avion i stanarinu. Večernji