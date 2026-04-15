I još ga nazovu "zločestim djetetom"
Slučaj Milka Valenta: Žiri nije propitivao građansku osobu laureata, što se pokazalo pogrešnim
Ključno pitanje je, dakle, kako je moguće da devet ljudi izravno uključenih u dodjelu nagrade svi redom dio književnog polja i stručnjaci/kinje za književnost, nisu bili svjesni problematičnog konteksta ili ga nisu uzeli u obzir. Valent je već dobio brojne nagrade, uključujući nagradu “Tin Ujević” Društva hrvatskih književnika (DHK), nagradu HAZU-a, godišnju nagradu “Vladimir Nazor”, dvije nagrade “Marin Držić”, nagradu “Maslinov vijenac”, nagradu za urbanu književnost “Zvonimir Milčec” te Plaketu sv. Kirina. Potonja se također daje za životno djelo, a dobio ju je iste one 2022. kad je objavljen sporni intervju… Iz Novosti su o svemu pitali i članove žirija, koji kažu da se “nisu bavili nečim čime su očito trebali jer nisu morali, nije im bilo natrljano na nos”, uz protupitanje – “Zašto je neznanje prijestup koji je neoprostiv, a šutnja uslijed znanja nije?”…