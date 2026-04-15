I još ga nazovu "zločestim djetetom"

Slučaj Milka Valenta: Žiri nije propitivao građansku osobu laureata, što se pokazalo pogrešnim

Ključno pitanje je, dakle, kako je moguće da devet ljudi izravno uključenih u dodjelu nagrade svi redom dio književnog polja i stručnjaci/kinje za književnost, nisu bili svjesni problematičnog konteksta ili ga nisu uzeli u obzir. Valent je već dobio brojne nagrade, uključujući nagradu “Tin Ujević” Društva hrvatskih književnika (DHK), nagradu HAZU-a, godišnju nagradu “Vladimir Nazor”, dvije nagrade “Marin Držić”, nagradu “Maslinov vijenac”, nagradu za urbanu književnost “Zvonimir Milčec” te Plaketu sv. Kirina. Potonja se također daje za životno djelo, a dobio ju je iste one 2022. kad je objavljen sporni intervju… Iz Novosti su o svemu pitali i članove žirija, koji kažu da se “nisu bavili nečim čime su očito trebali jer nisu morali, nije im bilo natrljano na nos”, uz protupitanje – “Zašto je neznanje prijestup koji je neoprostiv, a šutnja uslijed znanja nije?”…


06.04. (12:00)

Kontroverzama ovjenčan

Postnikov: Abeceda slučaja Valent

Đ kao đavolji odvjetnici. Nitko nije preuzeo zadaću obrane Valentovih stavova o pedofiliji, što pozdravljamo, ali mnogi su stali na barikade umjetničkih sloboda: to što Valent javno govori, tumače, nema veze s njegovom književnošću.

L kao “Ledene haljine”. Valentov roman iz 2022. bio je povod za onaj intervju: tema pedofilije upravo se iz njega preselila na stranice Artikulacija. Likovi u romanu pritom nisu glasnogovornici autorovih stavova, naravno. Prije će biti suprotno: Valent u intervjuu nastupa kao glasnogovornik vlastitih likova. Primjećujete kako se naizgled jasna razlika između autora i njegovog djela pomalo ljulja? Zadržite ravnotežu, bit će toga još. U međuvremenu, glavni promotor pedofilije na stranicama “Ledenih haljina” stari je profesor, a njegovi su pogledi mahom konfuzni.

V kao Valent, Milko. Riječ prepuštamo pjesnikinji Mariji Dejanović. Ona je u Jutarnjem listu objavila tekst koji ne pristaje na jednostavne podjele, krivce i pozitivce, moralne vertikale i horizontalno sravnjivanje diskusije. Pa kaže: “Ima nečeg odvratnog u hajci na Valenta, sažaljivo ogrezlog u svojoj pedofilskoj fiksaciji, pa se tako i ja osjećam podijeljenom što o ovom slučaju pišem. Nije jadni Valent sam sebe čupao iz naftalina, pozivao se na festivale i intervjue, ispitivao se što misli i o čemu, k tome se još i nagrađivao. (…) Krivi smo mi zato što nismo društvo, nego skupina žlundre koja je pomiče samo kad je pošteno udariš, zato što nismo javnost, nego polumrtva publika…”… Boris Postnikov, abecedno, za Novosti.

31.03. (21:00)

Šporke riči

Tomičić: Kad nagrađivani književnik izjednači pedofiliju i homoseksualnost, on ne “šokira malograđane”, nego direktno naoružava one koji lgbt zajednicu žele doslovno ubiti

Valent svojim izjavama parazitira na jeziku ljudskih prava i sloboda. On, govoreći o pedofiliji kao seksualnoj orijentaciji, k tome je izjednačavajući s homoseksualnošću, otima vokabular kvir borbe, borbe za ljubav, pristanak i slobodu identiteta, kako bi opravdao najgori oblik nasilja nad nezaštićenima. Seksualna orijentacija temelji se na ravnopravnosti, slobodnoj volji i, ono najvažnije, pristanku. Pedofilija nije “orijentacija”. Pedofilija podrazumijeva apsolutni izostanak pristanka i drastičnu zloupotrebu moći. Valentov pokušaj da se pedofilija “rebrendira” u puku “seksualnu orijentaciju” nije samo terminološka greška ili “šokiranje malograđana”; to je duboko zlonamjerna taktika kojom se teško nasilje nad djecom pokušava sakriti iza štita ljudskih prava i manjinskih identiteta. Upozoravaju na Booksi… na tekst Espi Tomičić reagirao i Miljenko Jergović, na svom Facebooku.

26.03. (11:00)

I Goranovo proljeće zameo snijeg

Praznina umjesto vijenca: Milku Valentu oduzeta nagrada zbog izjava o pedofiliji

Organizatori Goranova proljeća povukli su odluku o dodjeli „Goranova vijenca“ književniku Milku Valentu nakon burnih reakcija javnosti. Iako je žiri prvotno slavio njegov provokativni opus, presudio je intervju iz 2022. u kojem je Valent pedofiliju nazvao “prirodnom orijentacijom” (Telegram). Upozoreno je i na sporne stihove o silovanju djevojčice, što je otvorilo debatu o granici između umjetničke slobode i etičke odgovornosti. Organizatori su priznali pogrešku u procjeni „građanske osobe“ autora, odlučivši da ove godine nagradu ne dodijele nikome kao podsjetnik na propust. Lupiga… Le Zbor: Ograđujemo se od Goranova vijenca, honorar ćemo donirati (Index)