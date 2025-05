Povrtno srce

I dok Amerikanci i Japanci pojedu 300 do 320 jaja godišnje po glavi, Hrvati ih konzumiraju oko 210 – ipak dovoljno da industrijska proizvodnja jaja postane ozbiljan etički i ekološki problem. Kao odgovor na to, razvijaju se biljne zamjene za jaja, koje se temelje na proteinima iz mahunarki poput mungo-graha, lupine i vodene leće. Neke od najpoznatijih – Just Egg i Simply Eggless – uspješno oponašaju funkcionalnost jaja zahvaljujući dodacima poput biljnih ulja, prehrambenih guma i enzima RuBisCo.

No, unatoč napretku u teksturi i primjeni, okus je još uvijek kamen spoticanja – zamjene često imaju neželjene „zemljano-travnate“ arome zbog kompleksnih biljnih spojeva. Znanstvenici koriste fermentaciju i umjetnu inteligenciju kako bi optimizirali formule i eliminirali te okuse. Budućnost biljnih jaja je svijetla, ali sve dok ih ne možemo skuhati „na tvrdo“ i s njima se tuci za Uskrs, mnogima neće biti dovoljno dobra zamjena za „pravu stvar“. Igor Berecki za Bug.