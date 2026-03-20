Aristotele, jesi to ti?

Sreća nije prolazan osjećaj, već ono što su antički filozofi nazivali eudaimonijom – to je duboko ispunjenje kroz život usklađen s osobnim vrijednostima. Popularni statusni simboli poput novca, slave i moći dokazano ne jamče zadovoljstvo; istraživanja pokazuju visoke stope depresije i izgaranja čak i kod milijunaša i uspješnih liječnika. Prava se sreća postiže svjesnim trudom: prakticiranjem zahvalnosti, ulaganjem u kvalitetne odnose i prihvaćanjem činjenice da je patnja neizostavan dio rasta. Umjesto bježanja od boli, ključ je u njezinu integriranju u smislen život. Sreća nije odsustvo problema, već prisutnost svrhe. Psychology Today