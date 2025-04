Sad će Vučić organizirati Tour za Moskvu

To je najveća snaga Vučićevog režima, podrška koju ima iz trenutno vladajućih krugova Evropske unije, koji su uglavnom konzervativni. Podrška i dalje traje, jer postoji pre svega taj cilj kopanja litijuma i ko zna koji još poslovni interesi koji su skriveni od javnosti. Trideset godina moje novinarske karijere obeležene su borbom za evropske integracije i normalnije društvo i naravno, ne mogu tek tako da mi preokrenu naopako taj fokus, ali se ponekad osećam izneverenim do mere da me to uvede u dilemu da li je integracija uopšte potrebna. Užasava me pomisao da je takozvani zapadni Balkan Afrika Evrope, a sve više mislim da nas sa namerom EU gura ka tome. Sa druge strane, treba imati u vidu da je cela Evropa skliznula udesno i da je Vučić za njih prirodni saveznik, te da je očigledno vreme da se i tamo pokrenu procesi promena i ozdravljenja društava, kaže Reljić za H-alter. Film prati generaciju koja umjesto da dogovara koliko će gajbi piva uzeti za novogodišnju proslavu, za doček dogovara komemorativnu šutnju, razgovarao je Reljić uoči ZagrebDoxa i za HRT.