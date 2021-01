Uz procjepljivanje milijun starijih od 50 godina i ostalih iz rizičnih skupina do ljeta mogli bismo očekivati korona-free ljetnu sezonu – napisao je splitski epidemiolog Mladen Smoljanović za Dalmacija danas. Dodaje on da pravu epidemijsku pojavnost imamo tek od listopada. Njezin završetak možemo očekivati u veljači uz uvjet da zadržimo dosadašnje ponašanje i da se ne dogodi pojava mutiranog virulentnijeg soja virusa… Iza veljače nema vremena do proljeća razviti epidemiju…