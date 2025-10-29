Godinu dana poslije – beton i sustav i dalje pucaju po šavovima
Studentski pokret u Srbiji godinu dana nakon tragedije u Novom Sadu traži odgovornost i izbore
Godinu dana nakon urušavanja nadstrešnice na novosadskoj željezničkoj stanici, u kojoj je poginulo 16 ljudi, studentski pokret prerastao je u nacionalni simbol otpora korupciji i neodgovornosti vlasti. Pod sloganom „Ruke su vam krvave“, studenti zahtijevaju izbore i funkcionalne institucije. Analitičari ističu da su promijenili društvenu klimu, ali ne i političke odnose. Pokret gradi izbornu infrastrukturu, čuva nezavisnost od opozicije i najavljuje veliki komemorativni skup 1. studenoga – bez nasilja, ali s porukom: „Idemo do kraja.“ DW