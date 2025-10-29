Godinu dana poslije – beton i sustav i dalje pucaju po šavovima

Ugledni i nagrađivani jugoslavenski i srpski redatelj, književnik i scenarist Goran Marković objavio je u srijedu da je otpušten s Akademije umjetnosti u Novom Sadu i da je to saznao iz privatne prepiske sa studentima, a razlog otkazu vidi u javnoj podršci višemjesečnim studentskim prosvjedima. Jutarnji

Marković kaže da ne bi produžio sa nastavom ni direktno, niti on line, sve dok traje blokada fakulteta, dok policija hapsi i nemilosrdno prebija studente i pobunjene građane u Novom Sadu i ostalim gradovima Srbije. “Moja je građanska, akademska i ljudska dužnost da ne učestvujem u simulaciji normalnog života u zemlji koja je sve osim normalna. Pozdrav svim studentima i kolegama koji se, uprkos teroru, drže kao heroji.” Njegov post na Facebooku upućen dekanu i studentima.

Goran Marković (78) je autor jugoslovenskih filmskih klasika kao što su “Specijalno vaspitanje”, “Majstori, majstori”, “Variola vera” i “Već viđeno”, a i dan danas je duhovna gromada.