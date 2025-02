Konop je stegnut i nijedna strana ne popušta

Više od sto tisuća prosvjednika blokiralo je novosadske mostove, protestirajući protiv neodgovornosti institucija nakon tragedije na Željezničkoj stanici. Studenti, obitelji i umirovljenici pretvorili su Most slobode u epicentar otpora, uz filmove, društvene igre i kuhanje. Protest je podržala i Madonna (N1), dok je RTS iznenađujuće dao prostor događaju, izazvavši bijes vlasti. Jutarnji… Komentari na Forumu.

Massive demonstrations in Serbia against the Serbian dictator’s regime!

Impose sanctions against the totalitarian regime in Belgrade.

— Foreign policy (@ForeignpolicyWB) February 1, 2025