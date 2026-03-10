Prirodni medijatori

Emocionalno sigurni ljudi teške razgovore ne vide kao bitku, već kao alat za očuvanje bliskosti. Njihov uspjeh počiva na dvije ključne prakse:

Regulacija tijela prije rješavanja problema: Prepoznaju aktivaciju “fight or flight” sustava te svjesnim disanjem i smirivanjem tijela vraćaju fokus u prefrontalni korteks. Ne rješavaju konflikte u stanju unutarnjeg alarma.

Prepoznaju aktivaciju “fight or flight” sustava te svjesnim disanjem i smirivanjem tijela vraćaju fokus u prefrontalni korteks. Ne rješavaju konflikte u stanju unutarnjeg alarma. Korištenje “I-poruka”: Umjesto optužbi (ti uvijek/nikad), govore o vlastitom iskustvu i osjećajima.

Time smanjuju obrambeni mehanizam sugovornika, pretvarajući sukob u suradnju, a ne u igru pobjednika i poraženog. Psychology Today