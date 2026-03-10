Prirodni medijatori

Tajna emocionalne sigurnosti: Kako preživjeti teške razgovore - Monitor.hr
Tajna emocionalne sigurnosti: Kako preživjeti teške razgovore

Emocionalno sigurni ljudi teške razgovore ne vide kao bitku, već kao alat za očuvanje bliskosti. Njihov uspjeh počiva na dvije ključne prakse:

  • Regulacija tijela prije rješavanja problema: Prepoznaju aktivaciju “fight or flight” sustava te svjesnim disanjem i smirivanjem tijela vraćaju fokus u prefrontalni korteks. Ne rješavaju konflikte u stanju unutarnjeg alarma.
  • Korištenje “I-poruka”: Umjesto optužbi (ti uvijek/nikad), govore o vlastitom iskustvu i osjećajima.

Time smanjuju obrambeni mehanizam sugovornika, pretvarajući sukob u suradnju, a ne u igru pobjednika i poraženog. Psychology Today


Slične vijesti

30.08.2024. (18:00)

Don't look back in anger

Četiri savjeta Carla Junga mogu pomoći u lošim odnosima sa ljudima

Ove misli vraćaju odgovornost za ono što vam se događa i pomažu vam da ne postanete žrtva. S poznatim psihoanalitičarem povezana su ova četiri savjeta koji će vam pomoći da iz lošeg odnosa izađete neozlijeđeni (N1):

  • Ljudi imaju onoliko moći koliko im vi date
  • Svatko tko sebe cijeni i poštuje neće dopustiti da ostane u ulozi žrtve
  • Vi sami tumačite što vam se događa u životu
  • Vrijeme je da se pokupite iz pepela – Ako dugo plivate u negativnosti i u vašim očima raste snaga prijestupnika, tada nećete moći doći do druge razine. Jungova fraza vam samo pomaže da se saberete, osjetite svoju snagu i krenete naprijed
14.04.2024. (00:00)

Kratki spojevi

Prepoznajte znakove toksične veze: neiskren odnos, nedostatak emocija i nasilje

 

1. Neiskren odnos, što uključuje laganje, čuvanje tajni i obrambeni mehanizam kao reakcija uz manjak povjerenja prvi su pokazatelji da se radi o nezdravom odnosu.
2. Veza bez emocija, odnosno emocionalna nedostupnost partnera može biti veliki problem. Isključivanje i emocionalna nezainteresiranost dovode do negativnih emocija i osjećaja odbačenosti i beznačajnosti. Prezirno ponašanje i nedostatak brige također su znak da u vezi nema zdravih emocija.
3. Nasilna veza, što, između ostalog, uključuje manipulativno ponašanje, prijetnje, nasilje i posesivnost crveni su alarm i znak da ste u nezdravom odnosu. (N1)

20.05.2023. (19:00)

Mrs. Robinson, you're trying to seduce me...

Znakovi da se nekome sviđate

Najčešći obrasci ponašanja uključuju kontakt očima, smiješkanje, smijanje kao i iniciranje razgovora. U zapadnjačkoj kulturi česti znakovi su još i oponašanje kao i kimanje glavom. Radi se o obrascima ponašanja kojima želimo steći povjerenje i postići skladan odnos. U opsežnijem nedavnom istraživanju znanstvenici su pokušali objasniti uzroke takvog ponašanja, a pretpostavlja se da je temeljna motivacija želja za usklađivanjem s drugom osobom, stvaranjem međuovisnosti i pronalaženjem sličnosti. Pritom su odbacili klasične mitove ženskog flertanja, pri kojem su navodni znakovi sviđanja podignute obrve, prebacivanje kose s jedne na drugu stranu i slično. IFL Science

07.04.2023. (14:00)

Ne znači ne, ajmo radije na pivu

Kako (pristojno) odbiti neželjenu romansu

Družite se s nekim neko vrijeme i onda ta osoba pokaže da želi nešto više dok vi ne želite. Mnogima je to nezahvalna situacija, budući da za sobom može donijeti neugodnosti i osjećaj krivnje, a u pitanje dovodi i nastavak prijateljskog odnosa. Problem nastaje kada ne prihvate “ne” kao odgovor. No, i tu postoje cake. Često te osobe kažu da se brinu za vas, iako vođeni motivom da uspostave ljubavni odnos ignoriraju vaše želje. Oni najčešće: traže rupe u izgovorima, nakon odbijanja mogu izgubiti sav interes, inzistirati na takvom odnosu… Najvažnije je biti iskren, bez previše objašnjavanja. Da, vjerojatno ćete ih povrijediti, ali to nije vaša stvar. Psychology today

23.12.2022. (13:00)

Svi za stolom, svi na mobitelima

Phubbing – kako mobiteli mogu razoriti odnose

Još jedan neologizam proizašao iz našeg vremena, spojenica riječi phone i snubbing (ignoriranje). Na romantičnoj ste večeri ili poslovnom sastanku i netko je stalno na mobitelu, dok vi samo gledate i čekate kada će vam se posvetiti (iako može biti i obratno). Pametni telefoni nezaobilazni su dio naše svakodnevice i utječe nam na živote, no pitanje je kako smanjiti ovisnost o njemu kada za njegovo korištenje nema potrebe? Utvrđeno je kako je mnogim ljudima danas tim teže stvarati kvalitetne odnose i sklapati nova prijateljstva, kao i održavati ih. Iako je korištenje mobitela u prisutnosti drugih specifično za mlađe ljude, njihovu popularnost pospješila je na sve generacije vrijeme pandemije. Iako je to načelno dobro kod odnosa na daljinu, postoje trenuci kada bismo morali odložiti naše mobitele. IFL Science

15.10.2022. (13:00)

Političari - kasta izgubljenih u prijevodu i vremenu

Dragan Markovina: Zategnuti odnosi Hrvatske i Srbije

Ako je vjerovati izvještaju Evropske komisije iz ove sedmice, odnosi Srbije i Hrvatske su ‘zategnuti, uz povremene političke sukobe’. No, ova birokratska fraza kojoj se nema što prigovoriti zapravo je afirmativna u odnosu na pravo stanje stvari. Odnosi, naime, nisu zategnuti zato što njih suštinski i nema, odnosno u političkom smislu postoje samo formalno kroz standardne diplomatske kontakte i ništa više od toga, a u političkom smislu svode se na javna prepucavanja i uvrede putem medija. Da stvari budu tragičnije, stvarni život i međuljudski odnosi te logika trgovine i kapitala nastavili su normalno funkcionirati, unatoč konstantnim naporima oficijelnih politika da ih vrate u psihološkom smislu na one koji su vladali u ratnom periodu. Što je samo dodatno naglasilo koliko su ljudi zreliji od onih koji vode države i kreiraju politike. Peščanik

19.04.2018. (18:30)

Toksični odnosi

Psihologija odnosa: Manipulacija maskirana u strastvenu ljubav

“Emocionalna manipulacija može biti toliko suptilna i prikrivena da se možemo probuditi zapleteni u mrežu tuđe kontrole tek nakon što smo već proveli dobrano vrijeme u odnosu. Nevjerojatno je koliko smo sposobni lagati sami sebi kada upoznamo nekog novog, a tko odaje dojam da je sve ono o čemu smo sanjali. To je osobito istina ako smo se tijekom života osjećali zanemarenima od strane obitelji, prijatelja ili prošlih romantičnih partnera zbog čega ćemo vjerojatno lakše upasti u odnos u kojem nas netko pokušava kontrolirati”, piše Žarooljica.