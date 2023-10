Dijamanti iz Hackneyja ponovno zabljesnuli

U glazbenom smislu, rock odavno ne izbacuje albume koji su na nekoj globalnoj razini ujedinjavali publiku i krojili nove obrasce. No oni glavni koji su decenijama krojili te obrasce i dalje su tu. Može li jedan album išta spasiti? Čvrsto sam uvjeren da ne može, kao što mislim da je u startu pogrešno tako nešto adresirati na Stonese čija glazba odavno povezuje skoro sve generacije i čiji rad je već toliko puta validiran da ga ne može poljuljati ni situacija u kojoj bi sve kritike bile negativne. Može se reći da je „Hackney Diamonds“ album krojen po mjeri za stonesovsku publiku koja je upravo htjela čuti baš takve Rolling Stonese. A ruku na srce, „A Bigger Bang“, „Bridges To Babylon“, „Voodoo Lounge“ i „Steel Wheels“ bili su albumi krojeni po drugačijem ključu. Ravno do dna