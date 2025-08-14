U više od 30 gradova Srbije večeras se održavaju prosvjedi pod sloganom „Večeras pucate po šavovima“ - Monitor.hr
Danas (22:00)

Voda je došla do grla. Sad je na redu grlo

U više od 30 gradova Srbije večeras se održavaju prosvjedi pod sloganom „Večeras pucate po šavovima“

  • Organizatori večerašnjeg prosvjeda su studenti u blokadi, a na njima sudjeluje šire građanstvo. Prvi incident – u Novom Sadu demolirane su prostorije SNS-a. Zabilježeni su brojni incidenti; napadi SNS-ovih pristalica na prosvjednike, okupljanja batinaša koji su krenuli u više navrata na građane, kao i ispaljivanje topovskih udara, ali i pirotehnike na građane. (N1)
  • Kod Generalštaba u Beogradu prosvjednici su propustili hitnu da bi minutu kasnije iz nje izali ćaciji, odnosno pristaše režima koji izgledom podsjećaju na batinaše kakvi su se viđali prošlih dana (Index)
  • Neredi su izbili sinoć na ulicama Novog Sada i Beograda, gdje su se građani okupili nakon napada pristaša srpskog predsjednika Aleksandra Vučića na prosvjednike u Vrbasu i Bačkoj Palanci… Radi se o tome da prosvjednike premlaćuju stranački, režimski batinaši, a policija, onda kad ne intervenira protiv samih prosvjednika, u mnogim slučajevima ne sprječava napade, već ih tolerira ili djeluje tek nakon što je nasilje već počinjeno (Index)

31.07. (20:00)

Umjesto da mu spomenik dignu

Srpski redatelj Goran Marković dobio otkaz jer je podržao studente

Ugledni i nagrađivani jugoslavenski i srpski redatelj, književnik i scenarist Goran Marković objavio je u srijedu da je otpušten s Akademije umjetnosti u Novom Sadu i da je to saznao iz privatne prepiske sa studentima, a razlog otkazu vidi u javnoj podršci višemjesečnim studentskim prosvjedima. Jutarnji
Marković kaže da ne bi produžio sa nastavom ni direktno, niti on line, sve dok traje blokada fakulteta, dok policija hapsi i nemilosrdno prebija studente i pobunjene građane u Novom Sadu i ostalim gradovima Srbije. “Moja je građanska, akademska i ljudska dužnost da ne učestvujem u simulaciji normalnog života u zemlji koja je sve osim normalna. Pozdrav svim studentima i kolegama koji se, uprkos teroru, drže kao heroji.” Njegov post na Facebooku upućen dekanu i studentima.
Goran Marković (78) je autor jugoslovenskih filmskih klasika kao što su “Specijalno vaspitanje”, “Majstori, majstori”, “Variola vera” i “Već viđeno”, a i dan danas je duhovna gromada.

18.07. (01:00)

Reket protiv režima

Studenti u Srbiji bi rušili Vučića, ali uz Đokovića i Bodirogu na listi

Prema istraživanju agencije Sprint Insight, u hipotetskim izborima između liste koju podržavaju studenti i one Aleksandra Vučića, studentska lista odnijela bi pobjedu s 54,8 % glasova. Istraživanje, financirano iz dijaspore, otkriva i da trećina građana vjeruje studentima više nego političarima, dok je Novak Đoković najpoželjniji kandidat. Srbi još uvijek kolebaju između Istoka, Zapada i nesvrstanosti, a ni oko EU nisu sigurni. Crkvi vjeruju, ali ne žele da se miješa. Ukratko: žele promjene, ali da ih donesu studenti… i sportaši. tportal

11.07. (10:00)

Igra živaca

Stanje na terenu ne ukazuje na to da će se pritisak smanjiti, prosvjedi su gotovo u svakom gradu u Srbiji

Blokade niču spontano, a građani koordiniraju smjene kao da se pripremaju za dugotrajan otpor. Studenti su predložili novu taktiku: nadmudrivanje. Umjesto otpora – povlačenje. Kada naiđe policija, prosvjednici se premještaju na drugo raskršće ili jednostavno sjede u hladu, dok uniformirani kordoni ostaju „blokirati blokadu” na užarenom asfaltu. Samo u prvih nekoliko dana građanske neposlušnosti privedeno je više od 300 građanki i građana. Danas je taj spisak mnogo duži, ali precizne statistike nema. I studenti vjeruju da će se tokom ljeta protesti dodatno decentralizirati, jer će se mnogi vratiti u svoja rodna mjesta i tamo pružiti podršku. Tokom zimskih praznika u siječnju upravo su se tako uspjeli održati prosvjedi kad su svi mislili da će zamrijeti. U Novom Sadu se u Viber-grupama razmjenjuju rasporedi godišnjih odmora kako bi uvijek bilo dovoljno ljudi na punktovima, a neki svoj godišnji odmor koriste upravo za – blokade. Vučić o izborima zasad ne razmišlja, a prosvjednici poručuju: to je samo minimum. DW

06.07. (01:00)

Zasad - svi gube

Dežulović: Beskrajna priča

Studentski protest začet na ruševinama srednjovekovne vidovdanske Srbije bio je nešto potpuno drugačije od svega što je Srbija videla u protekle tri i po decenije. A videla je sve. Ili je barem tako mislila. Na šetnjama i blokadama koje su usledile mogli su se videti samo transparenti fakulteta i državne zastave Republike Srbije. Izričito, gotovo na rubu incidenta, na prvim su uličnim demonstracijama uklonjene tako i zastave ideja koje su mogle izgledati srodne njihovima, poput plave zastave Evropske unije ili dugine zastave LGBTQ zajednice.

Što bi rekao meštar Duje u popularnoj praistorijskoj Smojinoj seriji, “neću politiku u moju butigu!” Tako je, rekoh, počelo. Onda su uočene prve zastave sa mapom Kosova, pa su došli “ćaci”, a uskoro i i studenti sa šubarama, kokardama i velikim pravoslavnim krstovima. Onda je na studentskom vidovdanskom saboru čuveni “student solunac” Nikola Marčetić podsetio da “to nije samo običan datum u kalendaru, već simbol našeg duhovnog i kulturnog identiteta, naše nepresušne vere i žrtve… “Lazarev izbor, Vukova izdaja i Obilićev podvig, te tri stvari prate srpsku istoriju i svaki put se u njoj pojavljuju sa novom i neočekivanom snagom”…

Jedan narod, jedan sabor, još jedna godina. Zaludnije potrošena nije zabeležena u celokupnoj istoriji sveta. Pardon, dabome, srpskog sveta. Boris Dežulović za Novosti.

04.07. (22:00)

Kad ne ide drugačije, mora se trolati

Njemački tjednik: U Beogradu već danima nije moguće ništa planirati, kuda god krenete dočekaju vas barikade

Više od šest mjeseci, tisuće ljudi izlazi na ulice u Srbiji. I izuzetno su kreativni u smišljanju novih strategija protesta. Javni prijevoz je u zastoju. Samo ove srijede u Beogradu je otkazano tridesetak linija. Svakog dana uhićuju se deseci ‘terorista’ – tj. građana koji mirno prosvjeduju na ulicama. Građanski prosvjedi koje su pokrenuli studenti, a koji traju već više od pola godine i uključuju blokade fakulteta diljem zemlje, ušli su u novu fazu – građansku neposlušnost – pišu njemački mediji, a prenosi ih DW. Metoda je nenasilna i inovativna – i izluđuje policiju… (tportal)

  • Studenti: Danas totalna blokada Srbije. Vučić: Kao Boga vas molim, urazumite se (Index)
  • Srbija dobila i studente 3.0: Žele izbore, povratak na nastavu i oslobođenje Kosova (tportal)… Riječ je o grupaciji Studenti za Srbiju, koji za sebe tvrde da nisu ‘ćaci’, ali ni ‘severinini blokaderi’. Oni su pozvali sve građane da se suprotstave najavljenim blokadama, navodi Nova.rs.
02.07. (13:00)

Za cikličnu istoriju

Basara: Vidovdanska intifada

Vidovdanski protest – od koga se, kao i bezbroj puta ranije, previše očekivalo – zavrašio je bez žrtava u ljudstvu i materijalu, s nekoliko desetina ranjenih i neodređenim brojem uhapšenih. Ako razvejemo vidovdanske magle i apstrahujemo uzorno ideološko jedinstvo u nepremostivim razlikama, stvar je u suštini prosta: Vučić ne da moć i pare, amorfna studentsko-građanska masa ima približno istu bisomasovnu numeričku moć, ali ne može (ili ne ume) da se dokopa moći jer ili nema politiku, ili joj je politika ista kao Vučićeva. Na osnovu viđenog – ne samo viđenog preksinoć, nego godinama viđanog – čini mi se da će ovo stanje ni tamo ni vamo potrajati još dugo. Svetislav Basara

01.07. (21:00)

Osam mjeseci blokade uzalud

Marković: Vidovdanski protest nije ličio ni na jedan dosadašnji studentski skup. Došlo je do radikalnog zaokreta u desno

Sa stanovišta studentskih zahteva i njihove dosadašnje borbe taj zaokret je potpuno besmislen i kontraproduktivan. Na ideološkim osnovama koje su izložene na protestu ne stiže se do vladavine prava, pravne države, odsustva korupcije, funkcionalnih institucija, jednakosti svih pred zakonom i ostalih vrednosti za koje se studenti zalažu. Naprotiv, nacionalistička ideologija vodi pravo u nasilje, korupciju, nepravdu, laž, zarobljene ustanove, autokratiju, mržnju, šovinizam, siromaštvo, izolaciju i slično. Na tom putu se uvek stigne do nekog Vučića i do neke nadstrešnice koja ubija ljude. Ako će ova podgrejana ćosićevsko-memorandumska papazjanija da bude studentski program na izborima, to takođe ne vodi nikuda. Jeste srpsko društvo impregnirano nacionalizmom, ali su građani ipak skloni nekim umerenijim varijantama. Ako studenti istraju na ovom kursu, to će samo odbiti sve ljude koji žele istinske a ne kozmetičke promene, sve one koji su demokratski nastrojeni i žele ne samo pad jednog režima, već i demontažu ideoloških temelja na kojima naprednjački režim počiva. Tomislav Marković za Al Jazeeru

30.06. (10:00)

Njihovih 500 tisuća

Vučićev strah od izbora: Bit će sve više uhićenja

  • Tisak na njemačkom ocjenjuje da će nasilje na ulicama promijeniti dinamiku prosvjeda. Predsjednik Vučić boji se novih izbora i pojačava represiju (DW)
  • Picula: Studenti se već dugo poigravaju s idejom o studentskoj listi na kojoj bi bili ljudi od ugleda u Srbiji. Oni su odbijali bilo kakvu vezu s institucionalnom opozicijom u Srbiji, Vučić se osjeća osokoljenim i nastavlja koristiti sva sredstva koja ima na raspolaganju (HRT, tportal)
  • Nakon vala masovnih uhićenja studenata, građana i aktivista koji su uslijedili poslije Vidovdanskog prosvjeda, širom Srbije izbili su spontani građanski prosvjedi, promet normaliziran tek u nedjelju ujutro (Jutarnji)
  • Jesu li studenti za promjene – suštinske reforme i europeizaciju – ili samo za zamjenu Vučića, odnosno da ga zamjeni ‘Vučić 2.0‘? Govori na prosvjedu ukazuju na mogući zaokret udesno, neki studenti očito nasjeli na Vučićevu jeftinu propagandu (Jutarnji)
  • Policija maricama u punoj brzini krenula na građane u Beogradu, ima i snimka (tportal, N1)
29.06. (02:00)

Eskaliralo

Kaos u Beogradu: Maskirani građani nasrnuli na Žandarmeriju, lete baklje

Srpska policija i žandarmerija intervenirale su večeras protiv prosvjednika u središtu Beograda nakon što su studenti proglasili kraj svog mirnog prosvjeda, na kojem su se okupili deseci tisuća ljudi, a po izvješćima medija ima ozlijeđenih. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije kako “očekuje nasilje” i poručio da će država pobijediti, ocijenivši kako je “nemoguće da netko uloži ogroman novac protiv jedne zemlje, a da barem nešto ne pokušaju”. Index, N1

26.06. (22:00)

Izdrže li vruće ljeto, čeka ih vruća jesen

Vidovdan bi mogao označiti novu prekretnicu studentskog bunta u Srbiji

Dok studenti najavljuju novu političku prekretnicu, vlast pojačava pritisak na sveučilišta. Već četiri mjeseca sveučilišni nastavnici preživljavaju od osmine plaće, jer vlast odbija isplatiti ih za razdoblje tijekom kojeg, zbog studentskih blokada, nisu držali nastavu. Novac će stići kad se izgubljena nastava nadoknadi, poručuje država, pa se fakulteti sada dovijaju kako da uz studentske blokade ipak ispune taj preduvjet. Neki su prešli na online-predavanja, drugi samo šalju literaturu i računaju na to da će se studenti snaći. Na fakultetima gdje su praktične vještine ključne, profesori upozoravaju da se ne radi o nastavi već o njezinoj parodiji. Protest 28. lipnja dolazi nakon osam mjeseci borbe studenata i građana za političku i kaznenu odgovornost zbog pada nadstrešnice. Ostaje za vidjeti koliko su studenti organizirani i je li osjetan zamor imao utjecaja. DW