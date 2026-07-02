Ako i ne gube metre, gube živce
Ukrajinski protuudari neutralizirali ruski napredak u lipnju
Ruske snage su u lipnju zauzele 84 četvorna kilometra ukrajinskog teritorija, no zbog uspješnih ukrajinskih protunapada, neto bilanca okupiranog teritorija mogla bi drugi mjesec zaredom biti negativna za Rusiju, prenosi Ukrajinska Pravda analizu skupine DeepState. Unatoč porastu ruskih juriša za 4.4% i promjeni taktike na slanje pojedinačnih vojnika, ruski napredak u svibnju (14 ) i lipnju među najmanjima je u tri godine. Zabilježeni su manji ruski pomaci kod Kostjantinivke i Huljajpolja, dok analitičari u srpnju očekuju potencijalnu prekretnicu i daljnje ukrajinsko napredovanje ovisno o odlukama zapovjedništva. Index