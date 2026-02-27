Tko je gledao (ili čitao) Minority Report, zna da ne vodi dobrome...
Umjetna inteligencija sve češće alat za predviđanje i moguće suzbijanje političkih nemira… što i nije nužno dobra vijest
Nakon Arapskog proljeća potaknutog samospaljivanjem Mohameda Bouazizija u Tunisu, postavlja se pitanje bi li autoritarni režimi danas, uz pomoć umjetne inteligencije, mogli spriječiti slične pobune. Sustavi za prognoziranje sukoba, poput onih koje razvija ConflictForecast, analiziraju velike količine podataka kako bi prepoznali rane znakove nestabilnosti. Iako još nisu potpuno precizni, stručnjaci upozoravaju na rizik zloupotrebe, osobito u autokracijama na Bliskom istoku. Tehnologije nadzora, uključujući prepoznavanje lica i prediktivnu analitiku, već se koriste, što izaziva zabrinutost zbog gušenja legitimnih prosvjeda i širenja straha među građanima. DW