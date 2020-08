Nek nešto kapne i iz EU

To je skupina ljudi koji nisu dostigli hrvatski minimum za stjecanje prava na mirovinu. Glavno pitanje je hoće li mirovinu primati svi ili će se uvesti određeni kriteriji temeljeni na imovinskom i dohodovnom cenzusu. Procjenjuje se da se radi o 40.000 do čak 85.000 osoba koji povremeno ili stalno primaju socijalnu pomoć, najčešće su to starice koje žive same. Nacionalna mirovina morala bi biti niža od 970 kuna koliko iznosi najniža mirovina koje trenutačno prima svaki četvrti umirovljenik. Prve isplate nacionalne mirovine krenule bi 2021. godine. Večernji list