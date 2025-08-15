Put na kojem čuda obično izgube magiju
Većina ‘otkrića koja ubijaju rak’ nikada ne postane lijek… razlog su laboratorijski uvjeti
Svake godine mediji prenesu vijesti o tvarima koje “ubijaju rak” – no gotovo uvijek riječ je o pokusima in vitro, na stanicama u laboratoriju. Iako takvi rezultati mogu biti obećavajući, rijetko prežive prijelaz u živi organizam, gdje ih čekaju metabolizam, imunološki sustav i toksičnost. Većina ne stigne ni do kliničkih ispitivanja, a mnoge se studije ne mogu ni ponoviti. Pritisak PR-a i želja za medijskom vidljivošću dodatno napuhuju očekivanja. Rezultat: puno senzacija, malo terapija – i previše razočaranih pacijenata. Igor Berecki za Bug