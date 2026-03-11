Čuvaj se tihe buke
Tinitus: Kad mozak zaboravi na “mute”
Nova istraživanja redefiniraju tinitus: on nije samo kvar uha, već širi poremećaj moždane dinamike. Fantomski zvuk djeluje kao „lokalna budnost” koja sabotira duboki san, dok tijelo istovremeno drži u kroničnom stanju pripravnosti (fight-or-flight). Dokazano je da duboki san može prirodno utišati neuralnu buku tinitusa, ali ga sam simptom često onemogućuje, stvarajući začarani krug iscrpljenosti. Otkriće objektivnih biomarkera, poput širenja zjenica, otvara vrata bimodalnoj stimulaciji i preciznijim terapijama koje ciljaju mozak, a ne samo sluh. Igor Berecki za Bug