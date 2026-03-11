Tinitus: Kad mozak zaboravi na "mute" - Monitor.hr
Danas (22:00)

Čuvaj se tihe buke

Tinitus: Kad mozak zaboravi na “mute”

Nova istraživanja redefiniraju tinitus: on nije samo kvar uha, već širi poremećaj moždane dinamike. Fantomski zvuk djeluje kao „lokalna budnost” koja sabotira duboki san, dok tijelo istovremeno drži u kroničnom stanju pripravnosti (fight-or-flight). Dokazano je da duboki san može prirodno utišati neuralnu buku tinitusa, ali ga sam simptom često onemogućuje, stvarajući začarani krug iscrpljenosti. Otkriće objektivnih biomarkera, poput širenja zjenica, otvara vrata bimodalnoj stimulaciji i preciznijim terapijama koje ciljaju mozak, a ne samo sluh. Igor Berecki za Bug


Slične vijesti

02.03. (14:00)

Bez zraka i u lebdećem modu, pa ko voli...

Mahovina, tardigrade i bakterije pokazuju da život može preživjeti otvoreni svemir

Istraživanja provedena izvan ISS-a pokazuju da pojedini zemaljski organizmi mogu preživjeti mjesece i godine izloženosti vakuumu, UV i kozmičkom zračenju. Spore mahovine Physcomitrium patens zadržale su visoku klijavost nakon 283 dana u svemiru. Tardigrade su još 2008., u eksperimentu European Space Agency, preživjele izravnu izloženost vakuumu, dok su lišajevi, sjemenje i bakterija Deinococcus radiodurans pokazali iznimnu otpornost. Ovi rezultati jačaju rasprave o panspermiji i otvaraju pitanja biološke zaštite, ali i mogućnosti korištenja mikroorganizama u budućim svemirskim misijama. Igor Berecki za Bug

23.02. (17:00)

Da ne počne glumiti kad mu u sobu uđe šef

Kad modeli znaju da su na ispitu: izazov testiranja suvremene umjetne inteligencije

Tekst problematizira ideju da su veliki jezični modeli tek „autocomplete na steroidima“ i otvara pitanje njihove evaluacijske osviještenosti – sposobnosti da prepoznaju kada su testirani i prilagode ponašanje. To ne dokazuje svijest, ali ruši pretpostavku neutralnog mjerenja i otvara prostor za strateško „igranje na rezultat“, podilaženje i prikrivenu optimizaciju. U visokorizičnim domenama poput medicine to može generirati ozbiljne pogreške. Ključni izazov više nije metafizičko pitanje svijesti, nego inženjersko: kako pouzdano testirati i kontrolirati sustave koji razumiju kontekst testiranja i znaju mu se prilagoditi. Igor Berecki za Bug.

13.02. (14:00)

Kad pluća kažu ne, medicina traži stražnji izlaz

Enteralna ventilacija: može li rektum postati privremeni izvor kisika u hitnoj medicini?

Inspirirani životinjama koje dišu kroz kloaku, znanstvenici istražuju može li se i kod ljudi razviti enteralna ventilacija – dostava kisika kroz rektum – kao privremena metoda u teškoj hipoksiji. Pokusi na miševima i svinjama pokazali su da je uz posebne perfluorirane emulzije moguće povećati razinu kisika u krvi. Iako je koncept još daleko od kliničke primjene zbog tehničkih, sigurnosnih i etičkih prepreka, mogao bi jednog dana poslužiti kao hitno „mostno“ rješenje kada standardna respiratorna potpora nije dostupna. Igor Berecki za Bug

11.02. (15:00)

Kad suplement prestane biti dodatak

Toksikološki nalaz i kratom: mračna strana digitalne kulture mentalnog “overclockinga”

Igor Berecki za Bug, polazeći od navoda o smrti mladog šahovskog genija i toksikološkog nalaza, upozorava na rizike nekritične uporabe ilegalnih stimulansa koji se putem interneta prodaju kao “wellness” i nootropici. Poseban fokus stavljen je na kratom – biljni pripravak s opioidnim djelovanjem – i opasnosti njegove kombinacije s jakim stimulansima. Doc širi priču na kulturu mentalnog forsiranja u digitalnim profesijama, gdje se biološke granice pokušavaju “hakirati”, često bez razumijevanja farmakologije, metabolizma i dugoročnih posljedica.

08.02. (18:00)

Za ljubav je potrebno dvoje, ali i gravitacija

Vođenje ljubavi u bestežinskom stanju: fizika, biologija i granice razuma

Kako svemir postaje radno mjesto i turistička destinacija, seks i reprodukcija izlaze iz zone SF-trača i ulaze u područje medicine, sigurnosti i prava. Iako je seks u bestežinskom stanju tehnički moguć, on je logistički zahtjevan i higijenski rizičan, dok su začeće i trudnoća potencijalno opasni zbog zračenja, mikrogravitacije i ograničene medicinske skrbi. Najveći izazovi nisu intimnost, nego DNK, embrionalni razvoj i odgovornost. Zaključak je jednostavan: svemir možda jest nova destinacija, ali ljudska biologija još uvijek traži vrlo stroga pravila igre. Igor Berecki za Bug

03.02. (08:00)

Prestanite plašit ovaj napaćeni narod

Nipah virus se vratio u vijesti: ozbiljna zoonoza, ali ne i nova pandemija

Dva potvrđena slučaja Nipah virusa u Indiji i povratak termalnih skenera po azijskim aerodromima zvuče dramatično, ali ne znače početak nove pandemije. Nipah je rijedak, vrlo opasan virus s visokom smrtnosti, no slabo se širi među ljudima i obično ostaje ograničen na male, lokalne klastere. Aktualne mjere više su izraz opreza i političke signalizacije nego realne globalne prijetnje. Poruka je jednostavna: virus treba shvatiti ozbiljno, ali bez panike i clickbait histerije. Igor Berecki za Bug

28.01. (14:00)

Tri organa, jedan problem

CKM sindrom: zašto medicina ponovno otkriva da su srce, bubrezi i metabolizam povezani

CKM (cardiovascular–kidney–metabolic) sindrom nije nova bolest, nego novi okvir razmišljanja koji povezuje srce, bubrege i metabolizam u jedinstveni kronični proces. Umjesto fragmentiranog liječenja „po organima“, CKM naglašava ranu prevenciju, procjenu ukupnog rizika i koordiniranu terapiju. Fokus se pomiče s kasnih komplikacija na životni stil, prehranu, san, stres i rane metaboličke promjene, uz prepoznavanje uloge genetike i epigenetike. Cilj nije liječenje nalaza, nego osobe – prije nego se spiralni krug bolesti ubrza i zaključa. Igor Berecki za Bug

25.01. (20:00)

Doktore, prepišite mi pod „hitno”, ja samo slušam znanost

Znanstvenici predlažu „standardnu dozu” kanabisa

Rasprave o kanabisu često broje jointove i dane korištenja, ali zanemaruju ključnu varijablu – jačinu. Nova studija (Addiction) predlaže standardnu THC jedinicu od 5 mg kako bi se rizik procjenjivao prema stvarnoj količini aktivne tvari. U londonskom uzorku povećani rizik poremećaja uzimanja kanabisa (CUD) kod odraslih se pojavio oko 8 THC jedinica tjedno (≈40 mg), a kod adolescenata još niže. Zaključak: masa bez postotka THC-a je loša mjera, a standardizacija pomaže javnom zdravstvu, klinici i smanjenju štete. Igor Berecki za Bug

23.01. (13:00)

Ako je i tvoj dragi na sve alergičan...

Sindrom iritabilnog muškarca – nije dijagnoza koliko mješavina stresa, depresije i marketinga

„Sindrom iritabilnog muškarca“ (IMS) popularan je, ali medicinski neutemeljen pojam koji često prikriva stres, pretilost, poremećaje sna i mušku depresiju, a ne stvarni hormonski poremećaj. Iako se često pripisuje padu testosterona, razdražljivost i bijes kod muškaraca najčešće su posljedica kroničnog stresa, metaboličkih problema ili depresije koja se manifestira cinizmom i agresijom. Stručnjaci upozoravaju na opasnost „trgovanja bolešću“, gdje se normalno starenje i životne krize pretvaraju u izgovor za nepotrebnu hormonsku terapiju, umjesto ozbiljne dijagnostike i rješavanja stvarnih uzroka. Igor Berecki za Bug

18.01. (16:00)

Injekcija radi dok traje pretplata

Nakon prestanka GLP-1 terapije kilogrami se u pravilu vraćaju

Metaanaliza 37 studija objavljena u The BMJ pokazuje da je povrat tjelesne mase nakon prestanka GLP-1 terapije očekivan, a ne izniman ishod. Prosječna brzina povratka iznosi oko 0,4 kg mjesečno, dok se kod semaglutida i tirzepatida penje na oko 0,8 kg, uz gubitak većine metaboličkih koristi unutar 1–2 godine. U usporedbi s bihevioralnim programima, lijekovi donose veći početni učinak, ali i višestruko brži povrat težine. Zaključak je jasan: bez dugotrajne primjene ili plana održavanja, GLP-1 terapija nije trajno rješenje nego privremena farmakološka pomoć. Igor Berecki za Bug