Štiklama protiv cenzure, kukovima protiv prolaznosti

Vlasta Delimar: Anti-retrospektiva domaće performerice za 70. rođendan

Legendarna umjetnica performansa Vlasta Delimar obilježava sedam desetljeća života opsežnim projektom koji odbacuje kronološko nizanje uspjeha u korist “anti-retrospektive”. Kroz niz izložbi i performansa (Zagreb, Rijeka, Split, Novigrad), umjetnica nastoji nadići reducirajuća čitanja svog rada isključivo kroz seksualnost. Umjesto toga, fokus stavlja na tijelo kao živi proces, istražujući starost, krhkost i ranjivost bez uljepšavanja. Unatoč narastajućem konzervativizmu i institucionalnoj cenzuri, Delimar inzistira na apsolutnoj slobodi, tretirajući vlastitu biologiju – uključujući i umjetne kukove – kao autentični umjetnički materijal i prostor dijaloga. tportal


04.04. (19:00)

Corpus Mysticum

Golgotska noć u Oktogonu: Dimitrije Popović minimalističkim misticizmom oživio arhetip žrtve

Poznati umjetnik Dimitrije Popović obilježio je Veliki petak performansom “Golgotska noć” u zagrebačkom Oktogonu, nastavljajući svoj višedesetljetni ciklus posvećen Kristovoj muci. Umjesto klasične ilustracije biblijskih događaja, izvođači Maja Bajamić i Joško Tešija tijelima su utjelovili simbole i znakove žalovanja kroz meditativni ritual. Popovićev cilj bio je kroz minimalistički pristup izraziti duboku mistiku i arhetip žrtve, naglašavajući neraskidivu vezu između mraka Golgote i svjetlosti uskrsnuća u prostoru koji je dodatno naglasio sakralnost i dramatičnost ove univerzalne teme. Jutarnji

14.12.2025. (16:00)

Kad je golo u muzeju, zove se baština. Kad je golo na ulici, zove se problem

Meštrović i Gotovac: golo tijelo, javni prostor i Zagreb kao zajednička pozornica

Izložba Ivan Meštrović i Tomislav Gotovac: Intima javnog povezuje dva naizgled udaljena umjetnika kroz nagost, tijelo i javni prostor Zagreba. Dok je Meštrovićeva nagost statična i društveno prihvatljivija, Gotovac je koristi kao subverzivni čin i temelj umjetnosti, često izravno u gradskoj svakodnevici. Projekt pokazuje kako su oba opusa oblikovala urbani identitet Zagreba i kulturnu memoriju, ali i otvara aktualna pitanja tijela, slobode i sve izraženijeg društvenog konzervativizma. Koliko danas trebamo nove gotovce najbolje govori to što, unatoč načelnom napretku, oficijelno društvo postaje sve konzervativnije i golotinja je sve više tabuizirana. Po provincijskim gradovima Hrvatske, primjerice, gradska vijeća raspravljaju o tome smiju li turisti ljeti hodati bez majica. Saša Šimpraga za H-alter.

19.10.2025. (15:00)

Kad metla postane manifest

Siniša Labrović u centru Zagreba izveo performans zbog kojeg je otkazan Oglede festival

Nakon otkazivanja festivala Oglede koji je trebao biti održan u Velikoj Gorici zbog pritisaka braniteljskih udruga, umjetnik Siniša Labrović ipak je izveo performans “Zastave svih zemalja, ujedinite se” na Trgu bana Jelačića. S nepalskom i hrvatskom zastavom na metli i lopati simbolično je čistio ulice, potičući ideju solidarnosti među radnicima i ljudima “s dna društvene ljestvice”. Performansom je progovorio protiv mržnje i netolerancije, naglasivši važnost poštovanja i suradnje među ljudima bez obzira na porijeklo. tportal

19.12.2021. (00:00)

Plodno tlo za nove ideje

Vlasta Delimar: Kako sam pod zemlju zakopala očevu užarsku radionicu i svojih 40 umjetničkih radova

Moj novi rad pod nazivom Intimitet povezujem s događajima iz osobnog života koji korespondira sa snažnom figurom oca i njegove bivše užarske radionice kroz koju sam ostvarila niz samostalnih projekata i kroz koje sam gradila ne samo svoju umjetnost već i sebe kao osobu. Naime, Vlasta Delimar od oca je naslijedila imanje u Štaglincu, na kojem je pokrenula festival performansa Moja zemlja, u sklopu kojeg su gostovali mnogi suvremeni umjetnici.  Danas više nema užarske radionice. Ona je srušena, zakopana i nalazi se pod zemljom na istom imanju na kojem je nekada fizički postojala. Mjesto na kojem je postojala užarska radionica pretvoreno je u zelenu površinu kao novi resurs za novo umjetničko djelovanje. “Intimitet” je bio izbor od četrdeset fotografija radova nastalih kroz četrdeset godina njezina djelovanja a koje su javnosti bile pokazane prošle godine u Hrvatskom društvu likovnih umjetnika. Sve je ove fotografije ova umjetnica također zakopala na vlastitom imanju. Jutarnji

14.11.2021. (11:00)

Šetnja o kojoj se i danas priča

Tom Gotovac: 40 godina od performansa Zagreb, volim te

Jučer je prošlo točno 40 godina od vjerojatno najpoznatijeg performansa koji se dogodio na našim prostorima: onaj kada se Tom Gotovac prošetao gol Zagrebom. Bila je to jedna važna šetnja iako je trajala samo sedam minuta. Možda ne toliko važna kao Aristotelove atenske šetnje s učenicima, ili one Tesline u Budimpešti kada mu je sinula ideja o izmjeničnoj struji, no za Zagreb svakako najvažnija. Prije točno 40 godina, performer i filmaš Tom Gotovac gol kao od majke rođen istrčao je iz haustora u Ilici 8 i uskliknuo iz sveg srca “Zagrebe, volim te!”. Krenuo je prema Trgu i s vremenom se zaustavljao kako bi poljubio asfalt. prije no što je uspio doći do Trga zaustavio ga je milicajac i njegova je akcija prekinuta. Gotovčev čin zabilježile su kamere Poletovih fotoreportera Ivana Posavca i Mije Vesovića i one danas spadaju u antologiju hrvatske fotografije. Slučajne prolaznike prikaz nagoga Toma šokirao je, sablaznio, dok je druge nasmijao i obradovao. O toj se šetnji priča i danas, četrdeset godina kasnije, legenda o golom umjetniku i njegovom kriku slobode i prosvjedu protiv dvoličnosti, snobizma i malograđanštine kao i bilo kakvog oblika represije prenosi se s koljena na koljeno. Večernji

11.09.2021. (12:00)

Biste li se goli prošetali centrom grada za 500 kuna? (Bi, ali otkud mi 500 kuna?)

Nude 500 kuna da prošećete goli Korzom

Produkcija i Casting agencija Serena Proobjavila je oglas u kojem traže nudiste s područja Rijeke za umjetnički performans koji će se odviti na njihovom Korzu, i to već ove nedjelje. Honorari za sudionike su u visini 500 kuna za pojedinog performera. Snimanje bi trebalo potrajati najviše četiri sata, no probe će se snimati u odjeći. U prijavi za mail zainteresirani moraju priložiti svoje dvije fotografije, iz agencije navode – u odjeći, te zahvaljuju hrabrima na prijavi. U slučaju vremenskih neprilika performans se odgađa. Jutarnji

05.06.2021. (10:30)

Sve na jednom mjestu

Domino: Politička stvarnost kroz prizmu performansa

Udruga Domino pokrenula je online bazu podataka o političkom performansu u Hrvatskoj koja okuplja neke od najistaknutijih performansa, akcija i happeninga s ovih prostora od 1960-ih do danas. Kolekcija radova obuhvaća pionirske pothvate Brace Dimitrijevića, Tomislava Gotovca i Sanje Iveković, manje poznate akcije iz ratnog i tranzicijskog perioda, kao i recentnija ostvarenja. Online baza rezultat je istraživanja povijesti političkog performansa kojeg je započeo umjetnički ravnatelj udruge. Nadamo se da će ova baza, koja će s vremenom rasti i sadržavati sve više važnih performansa, otvoriti novo područje za istraživanje, dokumentiranje i praćenje umjetničkog rada nekoliko generacija suvremenih umjetnika (Kulturpunkt).

02.09.2020. (17:30)

Seksualno obojen techno spiritualizam

Večeras u MSU španjolska performerica zbog čijih golih nastupa ljudi padaju trans

Večeras na otvaranju Organa Vida u Muzeju suvremene umjetnosti nastupa španjolska dj performerica Virgen Maria. Tijekom svojih setova nastupa gola, želi da ljudi slušajući glazbu i gledajući je padnu u trans. Često se tijekom nastupa polijeva krvlju i medom. Jutarnji

05.07.2020. (09:30)

Gola istina

Klik i tijelo – umjetnički performans ‘Straža na Rajni’ gole Nine Kamenjarin

Novosti se osvrću na rad Nine Kamenjarin koja je prošlog četvrtka izvela performans ‘Straža na Rajni’ kojim je ironično obilježen kraj hrvatskog predsjedanja Europskom unijom. Umjetnica se referirala na našu ulogu dobro dresiranog evropskog graničara, na svo ono svakodnevno i nevidljivo policijsko iživljavanje nad migrantima, na vijesti o pretučenim i pokradenim nesretnicima istovarenima preko graničnih prijelaza natrag odakle su došli i na mrtva tijela koja plutaju Mrežnicom.