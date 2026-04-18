Štiklama protiv cenzure, kukovima protiv prolaznosti
Vlasta Delimar: Anti-retrospektiva domaće performerice za 70. rođendan
Legendarna umjetnica performansa Vlasta Delimar obilježava sedam desetljeća života opsežnim projektom koji odbacuje kronološko nizanje uspjeha u korist “anti-retrospektive”. Kroz niz izložbi i performansa (Zagreb, Rijeka, Split, Novigrad), umjetnica nastoji nadići reducirajuća čitanja svog rada isključivo kroz seksualnost. Umjesto toga, fokus stavlja na tijelo kao živi proces, istražujući starost, krhkost i ranjivost bez uljepšavanja. Unatoč narastajućem konzervativizmu i institucionalnoj cenzuri, Delimar inzistira na apsolutnoj slobodi, tretirajući vlastitu biologiju – uključujući i umjetne kukove – kao autentični umjetnički materijal i prostor dijaloga. tportal