Na Mjesecu možda nema sira, ali ima nade

Prolazak Zemlje kroz roj vrlo malih, sitnih čestica prašine, traje od 17. srpnja, pa sve do 24. kolovoza. Ali ovih dana, je ono maksimalno kad Zemlja prolazi kroz gušći oblak tih čestica praha. Ja bih rekao da će najidealnije biti noć od nedjelje na ponedjeljak i od ponedjeljka na utorak. Ali već ovih dana se mogu vidjeti, tako da možemo iskoristiti svaku priliku, kazao je Ante Radonić, popularizator istraživanja svemira. One se najbolje vide u drugoj polovici noći, posebno pred zoru.

Ovih dana organizirana su brojna promatranja u raznim gradovima. Kada govorimo o zvjezdarnici, to je čisto da vas neko uputi, ali tu se ne koriste instrumenti, dalekozori, teleskopi, to je za promatranje golim okom. Najidealnije je leći, neku prostirku staviti ili vreću za spavanje. Ležati je najbolje jer nikad ne znate na kojem dijelu neba će se pojaviti, znači idealno je imati pogled na cijelo nebo da biste vidjeli veći broj meteora, rekao je Radonić. HRT