Na Mjesecu možda nema sira, ali ima nade
Artemis II: Tehnički trijumf kao uvertira za trajni boravak na Mjesecu
Misija Artemis II uspješno je vratila čovječanstvo u duboki svemir, postavivši rekord udaljenosti od Zemlje (preko 406.000 km). Prema astronomu Anti Radoniću, primarni cilj nije bio samo prelet, već kritični test rakete SLS i broda Orion s posadom. (tportal)
Ključni naglasci:
- Tehnološki poligon: Provjereni su sustavi održavanja života i manevriranja za buduće spuštanje na površinu.
- Povratak je izazov: Ulazak u atmosferu pri 40.000 km/h ostaje najopasnija etapa.
- Geopolitika i budžet: Unatoč ambicijama i utrci s Kinom, NASA-in budžet stagnira.
- Cilj: Mjesec je tek baza za međunarodnu suradnju i neophodna stepenica prema Marsu.