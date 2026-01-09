Demokracija? Zvuči kao sinonim za naftu

SAD ne zanima demokracija niti interesi narodne volje. Trump govori o neodređenom upravljanju zemljom – što znači upravljati njome dovoljno dugo da se ona u potpunosti kolonizira, kontrolirajući i eksploatirajući njezine prirodne resurse. SAD će biti „vrlo snažno uključen“ u venecuelansku naftnu industriju. Trump želi da Venecuela SAD-u vrati nacionaliziranu imovinu američkih naftnih kompanija, ali ona je najveći dio nacionalizacije provela još 1976. godine, mnogo prije Chávezove ere, dakle u vrijeme kada se smatrala „normalnom“ zapadnom demokratskom zemljom.

Sjetimo se skandalozne konfrontacije u Ovalnom uredu sa Zelenskim, kada su Trump i Vance zahtijevali od njega da izrazi zahvalnost za američku pomoć Ukrajini i da je „plati“ otvaranjem prirodnih resursa američkim kompanijama. Dakle, opet, kao u slučaju Ukrajine, oslobađate zemlju da biste je ekonomski porobili – Rusija istočni dio, SAD zapadni dio. Iako nemam nikakvih iluzija o Madurovom režimu, smatram da njegovu otmicu kao i ekonomsku i društvenu pozadinu tog čina treba bezuvjetno osuditi. Ona vraća najmračniju kriminalnu prošlost zapadnog kolonijalizma i, povrh svega, čini to pod krinkom podrške demokraciji. Slavoj Žižek za Prometej (prenosi ga i Lupiga)