Znanstvenici upozoravaju na kaos u orbiti zbog Trumpove deregulacije lansiranja raketa
Danas (13:00)

Zagađivanje orbite

Znanstvenici upozoravaju na kaos u orbiti zbog Trumpove deregulacije lansiranja raketa

Izvršna uredba, koju potpisao Trump prošlog mjeseca pojednostavljuje lansiranje raketa, slavi se u komercijalnom svemirskom sektoru, no istovremeno izaziva uzbunu među znanstvenicima, ekolozima i astronomima. Oni upozoravaju da rastuća mreža satelitskih konstelacija preplavljuje nebo, zaklanja zvijezde i ugrožava sam naš pristup Zemljinoj orbiti, piše The Guardian. Samo Muskov Starlink posjeduje dvije trećine svih satelita u svemiru. S 8.000 satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, tvrtka ima dozvolu za lansiranje još 4.000, a navodno je podnijela zahtjev za povećanje ukupnog broja na čak 42.000. U međuvremenu, Amazon i kineski državni projekt razvijaju vlastite konkurentske mreže, što bi moglo dovesti do eksplozije broja satelita. Neke procjene govore da bi ih u orbiti za desetljeće moglo biti i do 100.000. Index


21.07. (18:00)

Vatru gasi – iz orbite, molim!

Njemački startup šalje satelite protiv šumskih požara

Münchenski OroraTech lansirao je jedanaest satelita s termalnim kamerama za rano otkrivanje šumskih požara, a do kraja desetljeća planira ih imati stotinu. Za razliku od postojećih satelita koji snimaju samo u određeno doba dana, njihovi uređaji mogu promatrati Zemlju svakih 30 minuta i prepoznati razliku od tri Celzijeva stupnja. Sustav koristi i simulacije vjetra, terena i vegetacije za predviđanje širenja požara. Prva šira primjena planirana je u Grčkoj, dok u Njemačkoj zasad vatrogasci više vjeruju dronovima i brzom dojavljivanju. DW

13.01. (22:00)

Korak do Star Treka

Kinezi uz pomoć umjetne inteligencije žele nadzirati Muskov Starlink

Tim istraživača sa Sveučilišta za aeronautiku i astronautiku u Nanjingu predstavio je novi sustav za praćenje satelita koji koristi umjetnu inteligenciju za nadzor SpaceXove Starlinkove satelitske konstelacije. Metoda se temelji na proučavanju lovnog ponašanja kitova. Računalne simulacije potvrđuju da bi mreža od 99 kineskih satelita mogla pratiti oko 1.400 Starlink satelita tijekom razdoblja od 12 sati, pri čemu se koriste laseri, mikrovalni i drugi uređaji za izviđanje i praćenje. SpaceX je do sada lansirao više od 6.700 Starlink satelita, s planovima za daljnje proširenje mreže u nadolazećim godinama pa Kinezi razmatraju vojni potencijal Starlink konstelacije, navodeći njezinu primjenu u rusko-ukrajinskom sukobu kao primjer sve veće vojne uporabe svemira. Bug

27.12.2024. (15:47)

Satelit će iz svemira moći ‘snimiti’ kvalitetu tla

12.11.2024. (11:00)

Prekrivaju nam nebo

Astronomi u otvorenom pismu apeliraju: “Zaustavite Starlink”

Više od stotinu astronoma potpisalo je otvoreno pismo u kojem poziva američku Federalnu komisiju za komunikaciju (FCC) da zaustavi lansiranja novih Starlinkovih satelita i drugih sličnih satelita. Kako navode u pismu, strahuju za njihov utjecaj na okoliš i upozoravaju kako sve veći broj takvih satelita otežava proučavanje i snimanje dubokog svemira. Prema posljednjim informacijama, u orbiti oko Zemlje trenutno se nalazi više od devet tisuća aktivnih satelita, od čega polovica pripada SpaceX-ovom Starlinku. Zimo

10.09.2024. (14:57)

SpaceX kontrolira gotovo dvije trećine svih aktivnih satelita koji kruže oko Zemlje

25.07.2024. (20:00)

I Svemir će biti pun smeća

Uskoro se ni zvijezde neće vidjeti: Broj aktivnih satelita u Zemljinoj orbiti premašio je 10.000

Tvrtka Look Up Space nabrojila je prošlog mjeseca oko Zemlje 10.019 aktivnih satelita, od čega 6.646 pripada Starlinku. U prvoj fazi, kad se kompletira bit će 12.000 satelita Starlinka, s mogućnošću kasnijeg proširenja na 34.400. Većina satelita nalazi se u niskoj Zemljinoj orbiti (LEO), koja čini 84 posto ukupnog broja. Sateliti se primarno koriste za komunikaciju, s 3.135 jedinica namijenjenih toj svrsi. Promatranje Zemlje slijedi s 1.052 satelita, dok je 383 posvećeno tehnološkom razvoju. Porast broja satelita doveo je do značajnog povećanja svemirskog otpada i rizika od sudara. Trenutno se prati gotovo 3.200 raketnih stupnjeva i 13.326 komada otpada, što predstavlja samo dio procijenjenih milijun komada veličine centimetar ili više. Bug

24.07.2024. (18:00)

Ima jedna super cesta, koja vodi, sve do Mjeseca

“Informacijska superautocesta” između Zemlje i Mjeseca od 30 satelita i tri Mjesečeve stanice

Svrha ove mreže bila bi pružanje komunikacijskih, navigacijskih i nadzornih usluga u cislunarnom prostoru. Cislunarni prostor je termin koji se koristi za ogromno područje izvan Zemljine orbite sa gravitacijskim utjecajima i Zemlje i Mjeseca. Nalazi se na oko 36.000 kilometara od površine Zemlje, a Mjesec je udaljen približno 384.400 kilometara od Zemlje. “Cislunarni prostor postaje novo područje ljudskih aktivnosti”. Istraživači predviđaju mrežu koja bi zadovoljila kineske strateške potrebe u svemiru, ali i učinila svemirska putovanja sigurnijima i lakšima za druge države. Cilj je omogućiti da 20 ili više letjelica s astronautima i putnicima istovremeno komunicira sa Zemljom putem slika, zvuka ili videa. Bug

01.06.2024. (00:00)

Ipak neće biti sam u Svemiru

Starlink Elona Muska uskoro više neće imati monopol na satelite u Zemljinoj orbiti, ulazi kineski igrač

Starlink je do travnja 2024. lansirao oko 5874 satelita, a Muskove ambicije još su veće pa se govori o čak 42.000 satelita u niskoj Zemljinoj orbiti. Njegov je, kaže, cilj osigurati jeftini internet udaljenim lokacijama diljem svijeta. No, tu sad na scenu stupa i Shanghai Lanjian Hongqing Technology Company, znan i kao Hongqing Technology, tvrtka povezana s privatnim proizvođačem raketa Landspace, i njihova konstelacija Honghu-3. Tvrtka je ovih dana podnijela zahtjev Međunarodnoj uniji za telekomunikacije da im se odobri raspoređivanje ove konstelacije na 160 orbitalnih ravnina. Bug

29.05.2024. (22:00)

I oblaci kriju tajne

Lansiran satelit za proučavanje utjecaja oblaka na Zemljinu klimu

Satelit koji će promatrati unutrašnjost oblaka kako bi se napravile točnije vremenske prognoze i klimatska predviđanja lansiran je u srijedu u svemir. Sonda EarthCARE poletjela je SpaceX-ovom raketom Falcon 9 iz baze svemirskih snaga Vandenberg u Kaliforniji. Pomoći će znanstvenicima da razumiju kakvu ulogu oblaci i aerosoli poput prašine i dima imaju u zagrijavanju i hlađenju Zemljine atmosfere. Satelit će također mjeriti radijaciju koju emitira planet. Podaci iz EarthCARE-a (Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer) mogli bi pomoći u ublažavanju prijetnji koje donosi globalno zagrijavanje. HRT

27.05.2024. (00:00)

Za praćenje susjeda

Sateliti više nisu samo za signal i špijunažu: raste industrija satelitskih slika Zemlje

Zemlju su u početku satelitski snimale najmoćnije države, a od početka ovoga stoljeća to rade i brojne tvrtke za komercijalnu namjenu. U orbiti lebde mnogi sateliti, od obrambenih špijunskih do onih za upravljanje okolišem i analizu klimatskih promjena. Ti sateliti neprestano snimaju Zemlju, a slike koje odašilju služe za čitanje i analizu vrijednih podataka koji se upotrebljavaju u obavještajnoj službi i ratovanju, meteorologiji, poljoprivredi, šumarstvu, geologiji, kartografiji, oceanografiji, očuvanju okoliša, izradi razvojnih planova, obrazovanju… Osim raznim institucijama, satelitske slike Zemlje korisne su i znanstvenicima, konzultantima, upravama tvrtki ili samo znatiželjnicima koje zanima kamo ide ovaj planet. Pokraj Google Eartha, tu je i ESRI World Imagery Wayback, USGS EarthExplorer… No, koliko god bilo korisno i precizno, satelitsko prikupljanje podataka izaziva zabrinutost. Nije ni jasno regulirano ni etički čisto. Lider