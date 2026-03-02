Mahovina, tardigrade i bakterije pokazuju da život može preživjeti otvoreni svemir - Monitor.hr
Mahovina, tardigrade i bakterije pokazuju da život može preživjeti otvoreni svemir

Istraživanja provedena izvan ISS-a pokazuju da pojedini zemaljski organizmi mogu preživjeti mjesece i godine izloženosti vakuumu, UV i kozmičkom zračenju. Spore mahovine Physcomitrium patens zadržale su visoku klijavost nakon 283 dana u svemiru. Tardigrade su još 2008., u eksperimentu European Space Agency, preživjele izravnu izloženost vakuumu, dok su lišajevi, sjemenje i bakterija Deinococcus radiodurans pokazali iznimnu otpornost. Ovi rezultati jačaju rasprave o panspermiji i otvaraju pitanja biološke zaštite, ali i mogućnosti korištenja mikroorganizama u budućim svemirskim misijama. Igor Berecki za Bug


Slične vijesti

23.02. (16:00)

Da ne počne glumiti kad mu u sobu uđe šef

Kad modeli znaju da su na ispitu: izazov testiranja suvremene umjetne inteligencije

Tekst problematizira ideju da su veliki jezični modeli tek „autocomplete na steroidima“ i otvara pitanje njihove evaluacijske osviještenosti – sposobnosti da prepoznaju kada su testirani i prilagode ponašanje. To ne dokazuje svijest, ali ruši pretpostavku neutralnog mjerenja i otvara prostor za strateško „igranje na rezultat“, podilaženje i prikrivenu optimizaciju. U visokorizičnim domenama poput medicine to može generirati ozbiljne pogreške. Ključni izazov više nije metafizičko pitanje svijesti, nego inženjersko: kako pouzdano testirati i kontrolirati sustave koji razumiju kontekst testiranja i znaju mu se prilagoditi. Igor Berecki za Bug.

13.02. (14:00)

Kad pluća kažu ne, medicina traži stražnji izlaz

Enteralna ventilacija: može li rektum postati privremeni izvor kisika u hitnoj medicini?

Inspirirani životinjama koje dišu kroz kloaku, znanstvenici istražuju može li se i kod ljudi razviti enteralna ventilacija – dostava kisika kroz rektum – kao privremena metoda u teškoj hipoksiji. Pokusi na miševima i svinjama pokazali su da je uz posebne perfluorirane emulzije moguće povećati razinu kisika u krvi. Iako je koncept još daleko od kliničke primjene zbog tehničkih, sigurnosnih i etičkih prepreka, mogao bi jednog dana poslužiti kao hitno „mostno“ rješenje kada standardna respiratorna potpora nije dostupna. Igor Berecki za Bug

11.02. (15:00)

Kad suplement prestane biti dodatak

Toksikološki nalaz i kratom: mračna strana digitalne kulture mentalnog “overclockinga”

Igor Berecki za Bug, polazeći od navoda o smrti mladog šahovskog genija i toksikološkog nalaza, upozorava na rizike nekritične uporabe ilegalnih stimulansa koji se putem interneta prodaju kao “wellness” i nootropici. Poseban fokus stavljen je na kratom – biljni pripravak s opioidnim djelovanjem – i opasnosti njegove kombinacije s jakim stimulansima. Doc širi priču na kulturu mentalnog forsiranja u digitalnim profesijama, gdje se biološke granice pokušavaju “hakirati”, često bez razumijevanja farmakologije, metabolizma i dugoročnih posljedica.

08.02. (18:00)

Za ljubav je potrebno dvoje, ali i gravitacija

Vođenje ljubavi u bestežinskom stanju: fizika, biologija i granice razuma

Kako svemir postaje radno mjesto i turistička destinacija, seks i reprodukcija izlaze iz zone SF-trača i ulaze u područje medicine, sigurnosti i prava. Iako je seks u bestežinskom stanju tehnički moguć, on je logistički zahtjevan i higijenski rizičan, dok su začeće i trudnoća potencijalno opasni zbog zračenja, mikrogravitacije i ograničene medicinske skrbi. Najveći izazovi nisu intimnost, nego DNK, embrionalni razvoj i odgovornost. Zaključak je jednostavan: svemir možda jest nova destinacija, ali ljudska biologija još uvijek traži vrlo stroga pravila igre. Igor Berecki za Bug

03.02. (08:00)

Prestanite plašit ovaj napaćeni narod

Nipah virus se vratio u vijesti: ozbiljna zoonoza, ali ne i nova pandemija

Dva potvrđena slučaja Nipah virusa u Indiji i povratak termalnih skenera po azijskim aerodromima zvuče dramatično, ali ne znače početak nove pandemije. Nipah je rijedak, vrlo opasan virus s visokom smrtnosti, no slabo se širi među ljudima i obično ostaje ograničen na male, lokalne klastere. Aktualne mjere više su izraz opreza i političke signalizacije nego realne globalne prijetnje. Poruka je jednostavna: virus treba shvatiti ozbiljno, ali bez panike i clickbait histerije. Igor Berecki za Bug

28.01. (14:00)

Tri organa, jedan problem

CKM sindrom: zašto medicina ponovno otkriva da su srce, bubrezi i metabolizam povezani

CKM (cardiovascular–kidney–metabolic) sindrom nije nova bolest, nego novi okvir razmišljanja koji povezuje srce, bubrege i metabolizam u jedinstveni kronični proces. Umjesto fragmentiranog liječenja „po organima“, CKM naglašava ranu prevenciju, procjenu ukupnog rizika i koordiniranu terapiju. Fokus se pomiče s kasnih komplikacija na životni stil, prehranu, san, stres i rane metaboličke promjene, uz prepoznavanje uloge genetike i epigenetike. Cilj nije liječenje nalaza, nego osobe – prije nego se spiralni krug bolesti ubrza i zaključa. Igor Berecki za Bug

25.01. (20:00)

Doktore, prepišite mi pod „hitno”, ja samo slušam znanost

Znanstvenici predlažu „standardnu dozu” kanabisa

Rasprave o kanabisu često broje jointove i dane korištenja, ali zanemaruju ključnu varijablu – jačinu. Nova studija (Addiction) predlaže standardnu THC jedinicu od 5 mg kako bi se rizik procjenjivao prema stvarnoj količini aktivne tvari. U londonskom uzorku povećani rizik poremećaja uzimanja kanabisa (CUD) kod odraslih se pojavio oko 8 THC jedinica tjedno (≈40 mg), a kod adolescenata još niže. Zaključak: masa bez postotka THC-a je loša mjera, a standardizacija pomaže javnom zdravstvu, klinici i smanjenju štete. Igor Berecki za Bug

23.01. (13:00)

Ako je i tvoj dragi na sve alergičan...

Sindrom iritabilnog muškarca – nije dijagnoza koliko mješavina stresa, depresije i marketinga

„Sindrom iritabilnog muškarca“ (IMS) popularan je, ali medicinski neutemeljen pojam koji često prikriva stres, pretilost, poremećaje sna i mušku depresiju, a ne stvarni hormonski poremećaj. Iako se često pripisuje padu testosterona, razdražljivost i bijes kod muškaraca najčešće su posljedica kroničnog stresa, metaboličkih problema ili depresije koja se manifestira cinizmom i agresijom. Stručnjaci upozoravaju na opasnost „trgovanja bolešću“, gdje se normalno starenje i životne krize pretvaraju u izgovor za nepotrebnu hormonsku terapiju, umjesto ozbiljne dijagnostike i rješavanja stvarnih uzroka. Igor Berecki za Bug

18.01. (16:00)

Injekcija radi dok traje pretplata

Nakon prestanka GLP-1 terapije kilogrami se u pravilu vraćaju

Metaanaliza 37 studija objavljena u The BMJ pokazuje da je povrat tjelesne mase nakon prestanka GLP-1 terapije očekivan, a ne izniman ishod. Prosječna brzina povratka iznosi oko 0,4 kg mjesečno, dok se kod semaglutida i tirzepatida penje na oko 0,8 kg, uz gubitak većine metaboličkih koristi unutar 1–2 godine. U usporedbi s bihevioralnim programima, lijekovi donose veći početni učinak, ali i višestruko brži povrat težine. Zaključak je jasan: bez dugotrajne primjene ili plana održavanja, GLP-1 terapija nije trajno rješenje nego privremena farmakološka pomoć. Igor Berecki za Bug

11.01. (10:00)

Jedite normalno. Ali američki

Američke prehrambene smjernice 2025-2030: zaokret prema „pravoj hrani“ i nova fronta nutricionističkih ratova

Nove američke prehrambene smjernice DGA 2025–2030, pod okriljem MAHA pokreta Roberta F. Kennedyja Jr., donose radikalan zaokret: fokus na „pravu hranu“, visok unos proteina, punomasne mliječne proizvode, stroga ograničenja dodanog šećera i frontalni napad na ultraprerađenu hranu. Istodobno rehabilitiraju maslac, loj i crveno meso, uz zadržavanje formalnih limita za zasićene masti. Dokument je jasniji i komunikacijski učinkovitiji od prethodnih, ali otvara ozbiljna znanstvena, zdravstvena i industrijska pitanja te rizik od pojednostavljivanja poruka u praksi. Igor Berecki za Bug