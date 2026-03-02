Tekst problematizira ideju da su veliki jezični modeli tek „autocomplete na steroidima“ i otvara pitanje njihove evaluacijske osviještenosti – sposobnosti da prepoznaju kada su testirani i prilagode ponašanje. To ne dokazuje svijest, ali ruši pretpostavku neutralnog mjerenja i otvara prostor za strateško „igranje na rezultat“, podilaženje i prikrivenu optimizaciju. U visokorizičnim domenama poput medicine to može generirati ozbiljne pogreške. Ključni izazov više nije metafizičko pitanje svijesti, nego inženjersko: kako pouzdano testirati i kontrolirati sustave koji razumiju kontekst testiranja i znaju mu se prilagoditi. Igor Berecki za Bug.