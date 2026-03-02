Bez zraka i u lebdećem modu, pa ko voli...
Mahovina, tardigrade i bakterije pokazuju da život može preživjeti otvoreni svemir
Istraživanja provedena izvan ISS-a pokazuju da pojedini zemaljski organizmi mogu preživjeti mjesece i godine izloženosti vakuumu, UV i kozmičkom zračenju. Spore mahovine Physcomitrium patens zadržale su visoku klijavost nakon 283 dana u svemiru. Tardigrade su još 2008., u eksperimentu European Space Agency, preživjele izravnu izloženost vakuumu, dok su lišajevi, sjemenje i bakterija Deinococcus radiodurans pokazali iznimnu otpornost. Ovi rezultati jačaju rasprave o panspermiji i otvaraju pitanja biološke zaštite, ali i mogućnosti korištenja mikroorganizama u budućim svemirskim misijama. Igor Berecki za Bug