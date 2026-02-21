Izvana revolucionar, iznutra predsjednik žirija

“Svaki je film političan. Najpolitičniji su upravo oni koji se pretvaraju da to nisu: ‘zabavni’ filmovi. To su najpolitičniji filmovi koji postoje jer odbacuju samu mogućnost promjene. U svakom kadru poručuju vam da je sve u redu upravo takvo kakvo jest. Oni su neprestana reklama za postojeće stanje stvari”, izjavio je nekoć Wim Wenders, a taj je citat zadnjih tjedan dana mnogo cirkulirao društvenim mrežama, upravo zato da bi ukazao na apsurdnost i čestu performativnost političnih gesti velikih filmskih zvijezda i da bi podsjetio da stvarna solidarnost ipak podrazumijeva neke rizike.

Međutim, na istoj konferenciji za medije na kojoj je Puszczyńska iznijela citirani stav, Wenders je – ovaj put u ulozi predsjednika žirija Berlinalea – izjavio sljedeće: “Moramo se držati izvan politike jer ako radimo filmove koji su decidirano politični, ulazimo u područje politike. No mi smo protuteža politici, njena suprotnost. Mi moramo obavljati rad ljudi, ne rad političara.”

Dakle, dok genocid u Gazi ne jenjava, a stanovništvo umire od gladi, hladnoće i neprestanih bombardiranja, ovogodišnji žiri Berlinalea odlučio je pod Wendersovim predsjedanjem (još jednom) pobjeći u retoriku neutralnosti…