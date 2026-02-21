Berlinale: Strah filmaša pred politikom - Monitor.hr
Izvana revolucionar, iznutra predsjednik žirija

Berlinale: Strah filmaša pred politikom

“Svaki je film političan. Najpolitičniji su upravo oni koji se pretvaraju da to nisu: ‘zabavni’ filmovi. To su najpolitičniji filmovi koji postoje jer odbacuju samu mogućnost promjene. U svakom kadru poručuju vam da je sve u redu upravo takvo kakvo jest. Oni su neprestana reklama za postojeće stanje stvari”, izjavio je nekoć Wim Wenders, a taj je citat zadnjih tjedan dana mnogo cirkulirao društvenim mrežama, upravo zato da bi ukazao na apsurdnost i čestu performativnost političnih gesti velikih filmskih zvijezda i da bi podsjetio da stvarna solidarnost ipak podrazumijeva neke rizike.

Međutim, na istoj konferenciji za medije na kojoj je Puszczyńska iznijela citirani stav, Wenders je – ovaj put u ulozi predsjednika žirija Berlinalea – izjavio sljedeće: “Moramo se držati izvan politike jer ako radimo filmove koji su decidirano politični, ulazimo u područje politike. No mi smo protuteža politici, njena suprotnost. Mi moramo obavljati rad ljudi, ne rad političara.”

Dakle, dok genocid u Gazi ne jenjava, a stanovništvo umire od gladi, hladnoće i neprestanih bombardiranja, ovogodišnji žiri Berlinalea odlučio je pod Wendersovim predsjedanjem (još jednom) pobjeći u retoriku neutralnosti… Novosti


Festival bez politike. Postoji li to?

Berlinale pod pritiskom zbog šutnje o ratu u Gazi

Otvoreno pismo 81 međunarodnog filmskog radnika, među kojima su Tilda Swinton, Javier Bardem i Mike Leigh, optužuje Berlinale da se nije jasno odredio prema ratu između Izraela i Hamasa te govori o „institucionalnoj šutnji o genocidu nad Palestincima“. Predsjednik žirija Wim Wenders poručio je da se filmaši trebaju držati podalje od politike, što je izazvalo dodatne kritike. Njemački povjerenik za kulturu Wolfram Weimer odbacio je optužbe o cenzuri i stao u obranu festivala, ističući da Berlinale ostaje prostor otvorene rasprave. DW

Politika, glamur i malo vampirskog humora

Afganistanski film otvara Berlinale 2026, 22 naslova u borbi za Zlatnog medvjeda

Ovogodišnji Međunarodni filmski festival u Berlinu (12.–22. veljače) otvara afganistanska drama „No Good Men“ redateljice Shahrbanoo Sadat. Festival donosi više od 200 filmova raznih žanrova, a 22 se natječu za Zlatnog i Srebrnog medvjeda. U Berlin stižu zvijezde poput Pamela Anderson, Ethan Hawke i John Turturro. Žirijem predsjeda Wim Wenders, a počasni Zlatni medvjed primit će Michelle Yeoh. Berlinale i ove godine potvrđuje reputaciju politički angažiranog i međunarodno raznolikog festivala. DW… Čeka se i predstavljanje kratkometražnog igranog filma Imaginarni brojevi redateljice i scenaristice Jelice Jerinić te scenarista Aleksandra Markovića. Glavnu ulogu igra Goran Bogdan. Journal