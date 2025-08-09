Kad ti zahvale tako da te pošalju u penziju prije nego ti je trebao prvi kredit

Zapitajmo se ipak koji su to ljudi koji se nisu javili vlastima da su bili branitelji ni 1996., ni 1997., ni 2003., ni 2005. godine. Gdje su bili dosad da bi se probudili tri desetljeća poslije svega i zavapili da su oštećeni? I kako bi ikome osim Tomi Medvedu mogli objasniti odakle taj procjep u samospoznaji za vrijeme kojega su im i djeca već napunila barem 30 godina? Ako ćemo se igrati sa stvarima koje inače ne bi smjele biti za igranje, možemo samo nagađati da su ti novi branitelji valjda odmah poslije rata skinuli uniformu i odselili se na vrh Dinare ili su emigrirali u Maine da love jastoge da bi se tek sada vratili u Hrvatsku i saznali za Zakon o braniteljima – piše Sanja Modrić. Telegram…