Kad ti zahvale tako da te pošalju u penziju prije nego ti je trebao prvi kredit
Povlastice pretvorile branitelje u političke taoce
Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan branitelja slavi zasluge vojske i policije u Oluji, ali i otkriva tridesetogodišnje povlastice koje su veterane udaljile od ostatka društva. Masovna umirovljenja, materijalne beneficije i politički utjecaj pretvorili su ih u klijentelističku bazu HDZ-a, uz istodobnu marginalizaciju. Braniteljske udruge često se upliću u politiku i kulturu, a kritičari poput Pavla Kalinića i Nebojše Blanuše smatraju da su manipulirani i nesamostalni. Zahvalnost se, čini se, mjeri mirovinom – i glasom na izborima. DW