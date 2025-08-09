Povlastice pretvorile branitelje u političke taoce - Monitor.hr
Kad ti zahvale tako da te pošalju u penziju prije nego ti je trebao prvi kredit

Povlastice pretvorile branitelje u političke taoce

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan branitelja slavi zasluge vojske i policije u Oluji, ali i otkriva tridesetogodišnje povlastice koje su veterane udaljile od ostatka društva. Masovna umirovljenja, materijalne beneficije i politički utjecaj pretvorili su ih u klijentelističku bazu HDZ-a, uz istodobnu marginalizaciju. Braniteljske udruge često se upliću u politiku i kulturu, a kritičari poput Pavla Kalinića i Nebojše Blanuše smatraju da su manipulirani i nesamostalni. Zahvalnost se, čini se, mjeri mirovinom – i glasom na izborima. DW


16.12.2021. (20:00)

Slučaj sinkopa

Sanja Modrić: Tri desetljeća nakon rata dobivamo 150 novih branitelja mjesečno. Kako to itko može shvatiti, osim Tome Medveda

Zapitajmo se ipak koji su to ljudi koji se nisu javili vlastima da su bili branitelji ni 1996., ni 1997., ni 2003., ni 2005. godine. Gdje su bili dosad da bi se probudili tri desetljeća poslije svega i zavapili da su oštećeni? I kako bi ikome osim Tomi Medvedu mogli objasniti odakle taj procjep u samospoznaji za vrijeme kojega su im i djeca već napunila barem 30 godina? Ako ćemo se igrati sa stvarima koje inače ne bi smjele biti za igranje, možemo samo nagađati da su ti novi branitelji valjda odmah poslije rata skinuli uniformu i odselili se na vrh Dinare ili su emigrirali u Maine da love jastoge da bi se tek sada vratili u Hrvatsku i saznali za Zakon o braniteljima – piše Sanja Modrić. Telegram

05.02.2021. (17:30)

Posebni pijetet

S HGK je bilo lako. Što ‘liberali’ iz vladajuće koalicije misle o novom zakonu o braniteljima?

Među raznim, najblaže rečeno, diskutabilnim novitetima koje Plenkovićeva Vlada misli implementirati sadržane su i neke koje nedvojbeno predstavljaju intervencije u ravnopravnost poduzetništva i tržišta rada. Pa će, primjerice, u budućnosti hrvatski državljani sa statusom branitelja moći ostvarivati pravo za naknadu za nezaposlene čak i ako imaju registrirano trgovačko društvo, obrt ili mirovinu (bez obzira na njezinu visinu). A proširena će biti i već poprilična prava na prednost pri zapošljavanju djece hrvatskih branitelja. Obje te zakonske novele trebale bi biti predmet diskusija unutar vladajuće koalicije, naravno, kada bi deklarirane ideološke pozicije stranaka koje ju čine bile vjerodostojne – piše Marko Biočina.

04.02.2021. (13:30)

Pimp my country

Svodnicima Domovinskog rata trebaju novi branitelji

Najnovijim prijedlogom Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dobit ćemo nove branitelje, nove ratne vojne invalide, novi stanovi će pronaći nove vlasnike, baš kao što će i mnoge braniteljske mirovine pronaći nove primatelje… Ovaj tip svodništva naknadno stvara svijet branitelja koji trebaju postati branitelji onih koji su ih stvorili, a to su, razumije se, besramni političari. Takvi političari postaju božanstva u svijetu naknadno stvorenih braniteljaMarko Vučetić u Autografu.

31.12.2019. (08:30)

Fronta Črnomerec

Jakov Kitarović ima status branitelja, na ratištu nije bio

Muž aktualne predsjednice Jakov Kitarović za vrijeme rata je većinom studirao – elektrotehniku na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, te nautiku na Pomorskom fakultetu u Rijeci (bravo Kitaroviću!). Ta dva studija završio je do 1996. godine, kada se vjenčao s Kolindom Grabar, a jedno kratko vrijeme radio je u Vojnom učilištu na Črnomercu pa je, objašnjava Ministarstvo branitelja, kao djelatnik MORH-a ostvario status hrvatskog branitelja i to kao pripadnik neborbenog sektora sukladno tada važećim propisima. Kitarović nije koristio niti jedno pravo koje proizlazi iz Zakona o hrvatskim braniteljima, dosad barem. Cijela ova priča krenula je kad je njegova supruga rekla “mom suprugu je ponuđen status branitelja”, a da to nije nigdje prijavila. Index

13.10.2019. (18:30)

Traume iz ormara

Ante Tomić: Strašno je bilo to vrijeme, nisi smio reći da si hrvatski branitelj

“Hrvatska je u posljednjih nekoliko mjeseci dobila gotovo tisuću i sto novih branitelja. Sasvim precizno, 1097. Dvadeset pet godina nakon završetka rata njihov broj još polako, ali neumitno raste. Pedesetogodišnjaci i šezdesetogodišnjaci, ljudi pred penzijom, za koje ni njihovi najbliži možda nisu znali da su jednom u mladosti nesebično ginuli za voljenu domovinu, dandanas bojažljivo izlaze iz ormara u kojemu su se skrivali zbog društvenog pritiska, straha od osude, zbog zebnje da će im se smijati ljudi. Znate i sami kakvo je strašno vrijeme bilo. Morao si tajiti da si branio Vukovar” – Ante Tomić, Jutarnji.

30.08.2019. (15:30)

Prva kreditna brigada

Branitelji vratili samo dva posto kredita, država otpisala 240 milijuna kuna

1996. tadašnja je vlada donijela Program zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske, na temelju kojeg je HBOR odobravao kredite na otplatu od pet do osam godina, uz jednu do tri godine počeka, uz kamatnu stopu od tri posto do osam posto godišnje. Po tom programu ukupno je odobreno 3.655 kredita, u ukupnom iznosu od 319 milijuna kuna. Dosad je otpisano 2.114 ovih kredita u iznosu od 240 milijuna kuna. Čestitke i pohvale onim 2% koji su posudili novac i vratili ga, koliko god ih netko možda nazivao naivčinama.  Jutarnji

22.05.2019. (14:30)

Rat ih koštao 20 godina

Ministarstvo: U posljednje dvije godine umrlo 6.579 branitelja, u prosjeku mlađi od 60

Hrvatski branitelji bez statusa invalida imaju prosječnu mirovinu u visini od 2.577 kuna, dok prosječnu mirovinu od 5.567 kuna ima 56.000 hrvatskih ratnih vojnih invalida koji nikada nisu bili u prigodi uplaćivati u mirovinski fond doprinose za puni staž jer su u obrani Domovine stradali vrlo mladi – reagira Ministarstvo branitelja na izjavu Miranda Mrsića koji je prozvao Vladu da braniteljskim mirovinama kupuje izborne glasove i time ugrožava mirovinski sustav. Ministarstvo nabraja i partizane koji primaju mirovine, a Mrsić ih nije spomenuo (i time su nenamjerno, ali ispravno, stavili branitelje i partizane u istu grupu), ali navode i ključan podatak – 2017. i 2018. od posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu umrlo je 6.579 hrvatskih branitelja, prosječne starosti ispod 60 godina (očekivana životna dob u Hrvatskoj je 78 godina). 24 sata

11.05.2019. (11:30)

Dezerteri s povlasticama

Perverzija HDZ-ove politike: oko 80 posto novopečenih branitelja nečasno je otpušteno iz vojske

Skoro 24 godine od rata, imamo 1687 novih branitelja u Registru koji je službeno narastao na 507.508 osoba. Za usporedbu, Franjo Tuđman je 1996. godine rekao da je bilo 336 tisuća branitelja. No, sada slijedi pravi šok: oko 80 posto ovih koji su sada dobili status je bilo nečasno otpušteno iz vojne službe! Samovoljno napuštanje vojne službe, u narodu poznatije kao dezerterstvo, prema Zakonu o oružanim snagama iz 1995. godine kažnjava se nečasnim otpustom i gubitkom svih prava i povlastica koje bi bivši vojnici inače uživali nakon prestanka djelatne vojne službe. Međutim, po zadnjem Zakonu o braniteljima i oni imaju pravo nazivati se braniteljima i ostvarivati sva prava. Index

09.05.2019. (23:30)

Spremanje za penziju

Hrvatska dobila novih 1.687 branitelja – 24 godine nakon rata

Zakonom o braniteljima iz 2018. godine dodatnih 1.687 ljudi dobilo je status branitelja, a ni na tome neće stati. MORH je dobio više od 10.600 zahtjeva za priznavanje braniteljskog statusa, od toga je riješeno 3.470, od čega 47% pozitivno, pa ako taj postotak ostane dobit ćemo još oko 3 tisuće novih branitelja. U registru branitelja, prije nego ga je ministar Medved zatvorio za javnost, bilo je 505.694 ljudi. Novi list