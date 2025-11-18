Kad kolona sjećanja postane kolona za ideološki šoping
Vukovar pod pritiskom: između pijeteta i političke manipulacije
Tjedni uoči obljetnice Dana sjećanja na žrtvu Vukovara (i Škabrnje) sve su se više pretvarali u političko nadmetanje, uz eskalaciju ekstremno desničarskih narativa koji nisu bili dio izvorne vukovarske obrane. Rehabilitacija ustaške simbolike, pritisci na srpske kulturne manifestacije i ulične akcije navijačkih skupina stvaraju atmosferu straha. Vukovarci upozoravaju da grad postaje talac političkih obračuna „iz uvoza“, dok pijetet pada u drugi plan. Neki branitelji i lokalni akteri otvoreno kritiziraju manipulaciju tragedijom, a dio građana i organizacija uvodi „studeni šutnje“ kako bi izbjegli pritiske i prijetnje. DW