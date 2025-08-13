Od kruha do WC papira – račun je veći od apetita

Od travnja 2013. nismo imali toliku visoku stopu inflacije kad je ona bila 3,3 %. Na razini godine sada mjerimo 3,1 % inflacije, izmjereno u kolovozu. Podatke je objavio DZS, a potvrdili su da rast potrošačkih cijena prati uspon proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda koje su u kolovozu porasle za 9,3 % u odnosu na isti mjesec prošle godine. Najviše su porasle cijene prijevoza, za 9,9 %, što se generiralo poskupljenjem goriva, a i cijene hotela rasle su. No, najvažniji je podatak da je hrana, koja čini najveći dio potrošačke košarice, dosegla godišnju stopu rasta od 2,4 %. Rasle su i cijene alkoholnih te bezalkoholnih pića, duhanskih proizvoda, kulture i rekreacije, a blagi pad imali smo u kategorijama stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva te odjeće i obuće. Jutarnji list