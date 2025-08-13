Četveročlanoj obitelji u Hrvatskoj u prosjeku treba 484 eura mjesečno za skromnu prehranu i higijenu - Monitor.hr
Od kruha do WC papira – račun je veći od apetita

Četveročlanoj obitelji u Hrvatskoj u prosjeku treba 484 eura mjesečno za skromnu prehranu i higijenu

U srpnju 2025. četveročlana obitelj u Hrvatskoj trebala je prosječno 484,08 eura za osnovnu prehranu i higijenu. Najskuplja je bila Istarska županija (497,77 €), a najjeftinija Virovitičko-podravska (471,82 €), razlika 25,95 €. Tročlane obitelji izdvajale su 385,69 €, a samci 247,14 €, pri čemu su pojedine županije, poput Ličko-senjske, dosezale i 257,86 €. Cijene rastu od 2022., a HUZP upozorava da mnogi umirovljenici košaricu ne mogu priuštiti nakon plaćanja režija. Poslovni


