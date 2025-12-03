Cijene stambenih kvadrata i dalje skaču, a kupaca sve manje... stručnjaci (i ne samo oni) priželjkuju korekciju cijena - Monitor.hr
Danas (22:00)

Čeka se zeleno svjetlo

Cijene stambenih kvadrata i dalje skaču, a kupaca sve manje… stručnjaci (i ne samo oni) priželjkuju korekciju cijena

U prvih šest mjeseci 2025. zabilježeno je 57.095 kupoprodaja, 15% manje nego lani, dok je prosječna cijena novogradnje 2754 eura po kvadratu. Glavni uzroci su ograničena ponuda, turizam, nerealna očekivanja prodavatelja i visoke cijene, osobito na obali i u Zagrebu. Stranci kupuju većinom na obali, potičući rast cijena i smanjujući dostupnost domaćem stanovništvu. Korekcija cijena rabljenih nekretnina i poticaji za ulaganja u starije zgrade očekuju se 2026. godine. Večernji


Slične vijesti

Prekjučer (12:00)

Kad shvatiš da je lakše popraviti krov nego potaknuti susjede na akciju

Kako je oluja pretvorila jednog suvlasnika u herojskog predstavnika zgrade

Predstavnik suvlasnika jedne zgrade preuzeo je dužnost nakon oluje 2023. koja je oštetila krov. Sam je pronašao jeftinije izvođače i pokrenuo promjenu upravitelja, budući da ostali i nisu iskazali preveliki interes, a sada vodi četiri od pet ulaza s ukupno 143 stanara. Uveo je vijeće suvlasnika, modernizirao komunikaciju i inicirao niz estetskih i tehničkih zahvata – od popravka stakala do video nadzora. Zgrada je danas financijski stabilna, vraća dug preko dizanja kredita i planira obnovu stolarije i fasade. Stanari su danas povezaniji i aktivniji. U Zgradonačelnikovom članku žele ukazati kako uloga predstavnika u zgradama postaje sve manje popularna, međutim ovaj primjer pokazuje kako jedna dobra volja – uz malo tehničkog znanja i puno upornosti – može cijelu zgradu pretvoriti u funkcionalnu malu zajednicu.

Petak (15:00)

Godina kad kupci gledaju račune za struju prije kvadrature

Tržište nekretnina 2026: stabilizacija, selekcija i zeleni kvadrati

U 2026. hrvatsko tržište nekretnina ulazi u fazu stabilizacije: cijene se smiruju, bez naglog rasta ili pada. Kupci postaju izbirljiviji, a razlika između kvalitetnih i manje kvalitetnih nekretnina dodatno raste. Najvažniji trendovi su jači fokus na energetsku učinkovitost, porast vrijednosti zelenih tehnologija te rast potražnje za prigradskim i ruralnim područjima. U luksuznom segmentu traže se manji, ali bolje opremljeni prostori. Strani kupci, posebice Skandinavci i Nijemci, sve više ciljaju kontinentalnu Hrvatsku. Prodavateljima ključ ostaje kvalitetna gradnja, funkcionalan dizajn i realna cijena. Lider

16.11. (23:00)

Država: ‘Imate li praznih stanova? Mi bismo ih malo posudili.’

Program priuštivog najma aktivira prazne stanove u Hrvatskoj

Vlada je usvojila Program priuštivog najma kojim želi aktivirati dio od oko 600 tisuća praznih stanova u Hrvatskoj. Stanovi u državnom i privatnom vlasništvu iznajmljivat će se građanima koji ne mogu riješiti stambeno pitanje na tržištu, pri čemu vlasnici unaprijed dobivaju većinu naknade. Do 2030. planira se uključiti oko 9000 stanova. Najmoprimci će najam plaćati prema svojim prihodima – najviše 30 % kućnog neto dohotka, uključujući režije. Prednost imaju mlađi ljudi, obitelji s djecom, osobe nižih prihoda i osobe s invaliditetom. HRT, Danica

14.11. (11:00)

Pođimo na selo: tamo još stan ne košta bubreg

Tržište nekretnina usporava, iako ostaje aktivno… sjever Hrvatske i Lika sve popularniji

U prvih devet mjeseci 2025. ostvareno je 85,6 tisuća kupoprodaja, što je pad od 13%, najviše u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Stambeni segment pao je 14%, a posebno kuće (–22%). Tri županije bilježe rast, predvođene Varaždinskom, a tu su još i Koprivničko-križevačka i Ličko-senjska. Aktivnost na Jadranu naglo je pala zbog 22% manjeg broja stranih kupaca, dok Zagreb ostaje najjače pojedinačno tržište unatoč padu od 19,7%. Kupci sve više traže novogradnju, a tržište pokazuje znakove sazrijevanja uz stabilnije cijene i veći prostor za pregovore. Index

10.11. (19:00)

Kad milijarder zaplače nad socijalizmom

Milijarder Sternlicht: Mamdanijeve politike otjerat će ljude i biznise iz New Yorka

Milijarder i investitor Barry Sternlicht oštro je kritizirao najave novog gradonačelnika New Yorka, socijaldemokrata Zohrana Mamdanija, tvrdeći da će njegove politike, poput zamrzavanja najamnina i slabljenja policije, potaknuti masovni odlazak stanovnika i tvrtki. Optužio je sindikate za visoke troškove gradnje i upozorio da će grad “postati poput Mumbaija” ako se stanarima dopusti neplaćanje najamnina. Sternlicht poručuje da New York treba poticati uspjeh, a ne oporezivanjem “kažnjavati” bogate. CNBC, Index

23.10. (22:00)

Kvadrat ili grafikon – pitanje je sad

Ulaganje u ETF-ove ili stan: što se više isplati? Postoje i nekrentinski ETF-ovi

Ulaganje u nekretninske ETF-ove sve je popularnija alternativa kupnji stanova za iznajmljivanje. Takvi fondovi omogućuju ulaganje u sektor nekretnina uz manji iznos, veću likvidnost i bez brige o održavanju. Donose pasivne prihode kroz dividende i diverzifikaciju ulaganja. S druge strane, fizička nekretnina nudi potpunu kontrolu, stabilnost i zaštitu od inflacije, ali uz visoke troškove i manju fleksibilnost. Prosječni prinos ETF-ova u zadnje tri godine kreće se od 3,7 do 14,7 %, dok su stanovi sigurniji, ali dugoročno manje profitabilni – osim kad cijene nekretnina rastu. tportal

13.10. (10:00)

Kad san o vlastitom stanu postane matematička formula

Hrvatska na staklenim kvadratima – kako do priuštivog stana?

Cijene stanova u Hrvatskoj rastu brže od plaća, a tržište najma je nerazvijeno i nestabilno. Recentni događaji i rasprave ukazuju na potrebu priuštivog i održivog stanovanja kroz javno-privatna partnerstva, regulaciju najma, aktivaciju praznih stanova i kvalitetno urbanističko planiranje. Fokus je na dugoročnoj održivosti, demografskoj revitalizaciji i integraciji stana u zajednicu. Ključ uspjeha leži u sinergiji državnih politika, lokalne samouprave i privatnog sektora, praćenju transparentnih pokazatelja te učenja iz europskih primjera poput Beča. Zgradonačelnik

16.09. (01:00)

Hollywood Hills ili Lynchov filmski set? Zašto ne oboje?

Kuća Davida Lyncha je na prodaju, cijena – 15 milijuna dolara

Legendarna rezidencija Davida Lyncha – privatno imanje od 2,3 jutra na padini, koje objedinjuje arhitektonsku vrijednost, kulturnu povijest i filmsku mitologiju u samom srcu Hollywood Hillsa u Los Angelesu. Središnji objekt imanja je kuća Beverly Johnson, koju je 1963. godine projektirao Lloyd Wright, sin slavnog Franka Lloyda Wrighta. Prepoznata je od strane Historic Places LA kao „izvrstan primjer srednjo­stoljetnog modernizma“ – kažu na Willowu ,gdje je kuća i oglašena. Specifičnost stila koji se vezuje uz pokojnog redatelja analizira se i u knjizi The Architecture of David Lynch.

11.09. (10:00)

Kad ti zidovi nisu samo hladni, nego i toksični

Zgrade između zdravlja i kemikalija

U fokusu teksta Marijana Bužana za Zgradonačelnik je povezanost stanovanja, građevinskih materijala i ljudskog zdravlja. Prirodne katastrofe i zakonodavne promjene potaknule su rasprave o održivosti, očuvanju povijesnih zgrada i uklanjanju štetnih materijala. Zakon o upravljanju i održavanju zgrada te Europska strategija kemikalija za održivost otvaraju prostor za zdravije i sigurnije stanovanje. Naglašava se potreba smanjenja toksičnih tvari u gradnji jer one izravno utječu na okoliš, kvalitetu zraka i pojavu bolesti. Povijesna praksa i suvremena istraživanja pokazuju da materijali poput drva i opeke mogu biti zdravija alternativa modernim kemijskim rješenjima. Iz serije tekstova

02.09. (10:00)

Skupo je biti svoj, još skuplje biti tuđ

Raste broj podstanara: novi podaci otkrivaju pad vlasništva stanova

U Hrvatskoj opada udio kućanstava koja žive u vlastitom stanu – s 88,8 posto u 2011. na 86,3 posto u 2021. godini. Broj vlasnika pao je za više od 100 tisuća, dok je podstanara sada oko 190 tisuća, a najviše ih živi kod obitelji. Zagreb prednjači – svako peto kućanstvo je u najmu. Unatoč tradiciji vlasništva, visoke cijene i nesigurni prihodi guraju sve više ljudi u podstanarstvo, pri čemu 29 posto njih na stanovanje troši preko 40 posto dohotka, među najgorim udjelima u EU. Lider