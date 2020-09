Doduše, ne bi išla ni na što drugo!

Politički analitičar Žarko Puhovski komentirao je novu situaciju u školama gdje se neku djecu koja ne pohađaju vjeronauk prisilno drži u učionici jer ne smiju na hodnik: “Ja to politički od srca podržavam, jer svaka prisila na vjeronauk slabi utjecaj vjere. Ja to kao ateist od srca podržavam, jer povećava broj ateista. Politički gledano, to je dobro za ateiste, a loše za vjeru”. Za posljednju odluku Ustavnog suda rekao je – “još od Golog otoka nije bilo moguće ograničavati ljudima slobodu bez suda. Do Stožera”.