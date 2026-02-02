Staviti ju u kavez i nadati se da ne podivlja
EU AI aktom žele osigurati sigurno i pouzdano korištenje umjetne inteligencije
Akt o umjetnoj inteligenciji EU definira pravila za sigurno, pouzdano i etično korištenje AI. Sustavi se klasificiraju prema riziku: visokorizični moraju zadovoljiti stroge zahtjeve za sigurnost, transparentnost, ljudski nadzor i kvalitetu podataka; limitiranorizični zahtijevaju informiranje korisnika o AI interakciji; neprihvatljivi su zabranjeni. Cilj je zaštita temeljnih prava, povjerenja i društvene odgovornosti, uz poticanje inovacija i konkurentnosti europskih AI proizvoda. Izazovi uključuju tehničku i organizacijsku provedbu te etičku odgovornost developera. Bug