Danas (08:00)

Staviti ju u kavez i nadati se da ne podivlja

EU AI aktom žele osigurati sigurno i pouzdano korištenje umjetne inteligencije

Akt o umjetnoj inteligenciji EU definira pravila za sigurno, pouzdano i etično korištenje AI. Sustavi se klasificiraju prema riziku: visokorizični moraju zadovoljiti stroge zahtjeve za sigurnost, transparentnost, ljudski nadzor i kvalitetu podataka; limitiranorizični zahtijevaju informiranje korisnika o AI interakciji; neprihvatljivi su zabranjeni. Cilj je zaštita temeljnih prava, povjerenja i društvene odgovornosti, uz poticanje inovacija i konkurentnosti europskih AI proizvoda. Izazovi uključuju tehničku i organizacijsku provedbu te etičku odgovornost developera. Bug


Slične vijesti

26.01. (15:00)

Više skrolanja, manje listanja

Post-literarno društvo: kad algoritmi čitaju bolje od nas

Američki novinar Nicholas Carr upozorava na rađanje „post-literarnog društva“ u kojem knjige, književnost i humanističke vrijednosti gube utjecaj pred STEM elitom Silicijske doline. Primjeri poput Sama Bankman-Frieda ilustriraju kulturu koja smatra čitanje zastarjelim, dok digitalna revolucija i AI smanjuju sposobnost duboke koncentracije i kreativnosti. Generativni AI nudi parodiju stvaralaštva, zamjenjujući tradiciju statistikom i algoritmima, dok kultura brze informacijske potrošnje potiče površnost i neznanje. Ipak, Carr ostavlja tračak nade: čak i u zatvoru, SBF može ponovno otkriti vrijednost dubokog čitanja i ljudskog izraza. Bug

20.01. (23:00)

Ništa novo, ali barem je siguran u sebe

ChatGPT i investicijski savjeti: AI ponavlja klasične recepte financijske slobode

U podcastu The Diary Of A CEO Steven Bartlett testirao je ChatGPT pitanjima o financijskoj neovisnosti i većoj zaradi. Odgovori umjetne inteligencije gotovo su se u potpunosti poklopili sa savjetima investicijskog autora Jaya L. Collinsa: živjeti ispod svojih mogućnosti, izbjegavati dugove, štedjeti i ulagati u niskotarifne indeksne fondove te razvijati tražene vještine. Razgovor se dotaknuo i budućnosti rada u eri AI-ja, uz upozorenja Sama Altmana da će mnogi poslovi biti brzo transformirani ili nestati. N1

19.01. (18:00)

Zagreb kakav je nekad bio

Filip stvara magične videe koji su na tisuće ljudi vratili u djetinjstvo i jednostavnija vremena: “AI je samo alat, emociju stvara čovjek”

Kratki videi nalik dokumentarnim zapisima, koje je stvorio o Zagrebu proširili su se društvenim mrežama. Radi se o serijalu nostalgičnih AI videa s prikazom života u Zagrebu u ne tako dalekoj prošlosti. Iz vremena prije današnje tehnologije i užurbanosti, kad je zimi padao snijeg, proizvoda je bilo manje, a druženja više.JutarnjiSve počinje scenarijem koji sam pišem, tekst je ključan jer on daje ritam i emociju. Zatim kreće “promptanje”, odnosno davanje uputa AI-ju. Najveći je izazov, a ujedno i kreativna igra, prikazati lokalni kontekst. Koristim kombinaciju alata koje smo djelomično sami razvili jer imam vlastitu produkciju koja kreira takav sadržaj. To je prava suradnja čovjeka i stroja, kaže Philatz za Putni kofer.

19.01. (00:00)

Nek' onda AI ide fotkati svatove

Postaju li fotografi nepotrebni? Umjetna inteligencija im ‘jede’ posao

Youtuber u novom videu ukazuje na to kako je era tradicionalne portretne i produkt fotografije kakvu poznajemo pred izumiranjem jer je umjetna inteligencija postala “predobra”. Glavni je zaključak da klijenti više neće plaćati fotografe kada softver može besplatno i trenutno generirati vrhunski rezultat iz običnog selfija. Autor ističe određenu dozu licemjerja u struci; fotografi su rado prihvatili AI alate koji su zamijenili profesionalne retušere, a sada su ogorčeni jer je tehnologija došla i po njihove poslove. Konačna poruka je surova: tehnološki divovi poput Googlea i Adobea već su dobili ovu bitku, a fotografi koji misle da su nezamjenjivi zapravo su u poricanju pred neizbježnom automatizacijom tržišta.

15.01. (00:00)

Zamišljanje je postalo suvišno

AI alate za generiranje pornografije sve teže je regulirati, upozoravaju stručnjaci

Rastuća dostupnost AI alata za generiranje seksualiziranih slika, osobito bez pristanka žena, postaje ozbiljan regulatorni i društveni problem. Iako neke platforme pooštravaju zaštite, korisnici ih lako zaobilaze, a cijeli ekosustav aplikacija za “nudifikaciju” ulazi u mainstream. Istraživanja pokazuju milijune posjeta takvim servisima i snažnu prisutnost na velikim društvenim mrežama. Stručnjaci upozoravaju da se umjetna inteligencija sve češće koristi za rodno uvjetovano nasilje te da žene zbog toga izbjegavaju AI tehnologije, koje sve više doživljavaju kao prijetnju, a ne napredak. Index, Guardian

09.01. (19:00)

Zbogom štakama, dobrodošao algoritmu

Tech Radar: Kako je AI unaprijedio kirurgiju u Hrvatskoj

Umjetna inteligencija (AI) donijela je revolucionarne promjene u hrvatsku kirurgiju, a njezina primjena u ortopediji služi kao izvrstan primjer napretka: AI pomaže u operativnim zahvatima – nakon AI asistirane ugradnje endoproteze koljena pacijenti “staju na noge” već sutradan – AI omogućuje preciznu analizu anatomije svakog pacijenta putem magnetske rezonance cijele noge. Umjesto univerzalnih metoda, sustav izračunava specifičnu arhitekturu zgloba, roboti izrađuju personalizirane šablone i instrumente koji se koriste isključivo za tog pacijenta, što eliminira potrebu za standardnim alatima. I sami zahvati su manje invazivni… Bug

05.01. (19:00)

Poštar koji ti otvara pisma

Google automatski uključuje Gmail korisnike da se na njihovim porukama trenira AI model. Ta se opcija može isključiti

Stručnjaci upozoravaju da prikupljanje podataka u radnom i privatnom okruženju pomaže razvoju umjetne inteligencije, no korisnici mogu isključiti ovu opciju u postavkama na dvije lokacije – desktop i mobilno. Ipak, isključivanje znači gubitak pametnih funkcija Gmaila i Workspacea, uključujući automatsko filtriranje poruka, pametno sastavljanje, personalizirano pretraživanje i sažetke od Gemini AI. Korisnici moraju birati između privatnosti i praktičnih značajki. Večernji

04.01. (00:00)

Svi klikaju, nitko ne vodi

AI u Hrvatskoj: Koristi se masovno, ali bez strategije i kontrole

Istraživanje „Generative AI in Croatia 2025“ pokazuje da 61,3 posto građana u Hrvatskoj koristi generativnu umjetnu inteligenciju, no organizacije ozbiljno zaostaju u njezinu sustavnom uvođenju. Samo 13,1 posto tvrtki ima AI strategiju, a 42 posto zaposlenika ne zna koristi li njihova organizacija uopće AI. Ulaganja su minimalna, a AI se uglavnom svodi na individualni alat, ne na poslovnu transformaciju. Zaključak je jasan: bez strategije, znanja i upravljanja, masovna upotreba neće donijeti konkurentsku prednost. Lider

12.12.2025. (15:00)

Čipovi plešu, a ostali gledaju sa strane

AI ‘boom’ gura tehnološke dionice u orbitu, dok ostatak tržišta tapka u mjestu

Val ulaganja u umjetnu inteligenciju dramatično je podigao tehnološke sektore, koji su daleko nadmašili šire tržište. Nvidia je porasla više od 1000%, Broadcom preko 700%, a cijeli IT i komunikacijski sektor prednjače zahvaljujući potražnji za AI infrastrukturom, cloud computingom i digitalnim uslugama. Meta je gotovo peterostruko narasla, gurajući komunikacijske usluge u vrh prinosa. Potrošačke digitalne platforme također profitiraju. U međuvremenu, sektori poput komunalija, zdravstva, energetike i materijala ostvaruju znatno skromnije rezultate, dok S&P 500 ukupno raste 80%. Mreža