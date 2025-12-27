Od šapata do distorzije: godina u kojoj su nam uši bile sretne
Najbolji koncerti ove godine prema Ravno do dna: Od Skunk Anansie preko Queens of The Stone Age do Swansa, Rundeka i Urbana
Koncertna godina u Hrvatskoj bila je zgusnuta, glasna i emotivno neujednačena – baš kako treba. Ravno do dna donosi kronološki pregled istaknutijih koncerata održanih ovih godine unutar granica Hrvatske: on angažiranog Marčela i neodoljivog Franka Turnera, preko vokalnih divova Siverta Høyema i Kim Deal, do ljetnih ekstaza sa Skunk Anansie, QOTSA i Gojirom, pa jesenskih rituala Mogwaija, Swansa i Sunn O))). Regionalna scena blistala je uz IDEM, KOIKOI i Grobenskog, dok su Rundek, Amira i Urban dokazali trajnost. Trideset koncerata, nijedan višak – samo kronološki presjek godine u kojoj se glazba opet shvaćala ozbiljno.