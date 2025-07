Slatki kraj za zloćudnu bolest

Japanski znanstvenici otkrili su da fermentirana stevija, prerađena uz pomoć bakterija iz banana, proizvodi spoj CAME koji selektivno uništava stanice raka gušterače bez oštećenja zdravih stanica. U laboratorijskim testovima pokazala je iznimnu učinkovitost i sigurnost, otvarajući vrata razvoju novih probiotičkih terapija bez nuspojava. CAME inducira apoptozu tumorskih stanica, vjerojatno ciljajući njihov specifičan metabolizam i osjetljivost na oksidativni stres. Terapija zasad nije testirana na ljudima, no pokazuje obećavajuće rezultate u borbi protiv jednog od najsmrtonosnijih karcinoma. Index