Nije gotovo dok nije gotovo
Rak u brojkama i pod mikroskopom: zašto raste, zašto se vraća i što znanost tek otkriva
Unatoč napretku medicine, broj oboljelih i umrlih od raka globalno raste, uz zabrinjavajući porast među mlađom populacijom. Hrvatska je po učestalosti karcinoma pri samom vrhu EU-a, dijelom zbog otežanog pristupa ranoj dijagnostici. Moderna istraživanja otkrivaju sofisticirane mehanizme širenja bolesti, uključujući krađu mitohondrija iz imunoloških stanica i postojanje „spavajućih“ stanica raka koje mogu uzrokovati relaps i nakon više godina. Fokus terapija sve se više pomiče prema ranom otkrivanju i ciljanim molekularnim procesima. Milorad Milun za Novosti