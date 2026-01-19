Filip stvara magične videe koji su na tisuće ljudi vratili u djetinjstvo i jednostavnija vremena: “AI je samo alat, emociju stvara čovjek” - Monitor.hr
Danas (17:00)

Zagreb kakav je nekad bio

Filip stvara magične videe koji su na tisuće ljudi vratili u djetinjstvo i jednostavnija vremena: “AI je samo alat, emociju stvara čovjek”

Kratki videi nalik dokumentarnim zapisima, koje je stvorio o Zagrebu proširili su se društvenim mrežama. Radi se o serijalu nostalgičnih AI videa s prikazom života u Zagrebu u ne tako dalekoj prošlosti. Iz vremena prije današnje tehnologije i užurbanosti, kad je zimi padao snijeg, proizvoda je bilo manje, a druženja više.JutarnjiSve počinje scenarijem koji sam pišem, tekst je ključan jer on daje ritam i emociju. Zatim kreće “promptanje”, odnosno davanje uputa AI-ju. Najveći je izazov, a ujedno i kreativna igra, prikazati lokalni kontekst. Koristim kombinaciju alata koje smo djelomično sami razvili jer imam vlastitu produkciju koja kreira takav sadržaj. To je prava suradnja čovjeka i stroja, kaže Philatz za Putni kofer.


Jučer (23:00)

Nek' onda AI ide fotkati svatove

Postaju li fotografi nepotrebni? Umjetna inteligencija im ‘jede’ posao

Youtuber u novom videu ukazuje na to kako je era tradicionalne portretne i produkt fotografije kakvu poznajemo pred izumiranjem jer je umjetna inteligencija postala “predobra”. Glavni je zaključak da klijenti više neće plaćati fotografe kada softver može besplatno i trenutno generirati vrhunski rezultat iz običnog selfija. Autor ističe određenu dozu licemjerja u struci; fotografi su rado prihvatili AI alate koji su zamijenili profesionalne retušere, a sada su ogorčeni jer je tehnologija došla i po njihove poslove. Konačna poruka je surova: tehnološki divovi poput Googlea i Adobea već su dobili ovu bitku, a fotografi koji misle da su nezamjenjivi zapravo su u poricanju pred neizbježnom automatizacijom tržišta.

Četvrtak (00:00)

Zamišljanje je postalo suvišno

AI alate za generiranje pornografije sve teže je regulirati, upozoravaju stručnjaci

Rastuća dostupnost AI alata za generiranje seksualiziranih slika, osobito bez pristanka žena, postaje ozbiljan regulatorni i društveni problem. Iako neke platforme pooštravaju zaštite, korisnici ih lako zaobilaze, a cijeli ekosustav aplikacija za “nudifikaciju” ulazi u mainstream. Istraživanja pokazuju milijune posjeta takvim servisima i snažnu prisutnost na velikim društvenim mrežama. Stručnjaci upozoravaju da se umjetna inteligencija sve češće koristi za rodno uvjetovano nasilje te da žene zbog toga izbjegavaju AI tehnologije, koje sve više doživljavaju kao prijetnju, a ne napredak. Index, Guardian

09.01. (19:00)

Zbogom štakama, dobrodošao algoritmu

Tech Radar: Kako je AI unaprijedio kirurgiju u Hrvatskoj

Umjetna inteligencija (AI) donijela je revolucionarne promjene u hrvatsku kirurgiju, a njezina primjena u ortopediji služi kao izvrstan primjer napretka: AI pomaže u operativnim zahvatima – nakon AI asistirane ugradnje endoproteze koljena pacijenti “staju na noge” već sutradan – AI omogućuje preciznu analizu anatomije svakog pacijenta putem magnetske rezonance cijele noge. Umjesto univerzalnih metoda, sustav izračunava specifičnu arhitekturu zgloba, roboti izrađuju personalizirane šablone i instrumente koji se koriste isključivo za tog pacijenta, što eliminira potrebu za standardnim alatima. I sami zahvati su manje invazivni… Bug

05.01. (19:00)

Poštar koji ti otvara pisma

Google automatski uključuje Gmail korisnike da se na njihovim porukama trenira AI model. Ta se opcija može isključiti

Stručnjaci upozoravaju da prikupljanje podataka u radnom i privatnom okruženju pomaže razvoju umjetne inteligencije, no korisnici mogu isključiti ovu opciju u postavkama na dvije lokacije – desktop i mobilno. Ipak, isključivanje znači gubitak pametnih funkcija Gmaila i Workspacea, uključujući automatsko filtriranje poruka, pametno sastavljanje, personalizirano pretraživanje i sažetke od Gemini AI. Korisnici moraju birati između privatnosti i praktičnih značajki. Večernji

04.01. (00:00)

Svi klikaju, nitko ne vodi

AI u Hrvatskoj: Koristi se masovno, ali bez strategije i kontrole

Istraživanje „Generative AI in Croatia 2025“ pokazuje da 61,3 posto građana u Hrvatskoj koristi generativnu umjetnu inteligenciju, no organizacije ozbiljno zaostaju u njezinu sustavnom uvođenju. Samo 13,1 posto tvrtki ima AI strategiju, a 42 posto zaposlenika ne zna koristi li njihova organizacija uopće AI. Ulaganja su minimalna, a AI se uglavnom svodi na individualni alat, ne na poslovnu transformaciju. Zaključak je jasan: bez strategije, znanja i upravljanja, masovna upotreba neće donijeti konkurentsku prednost. Lider

12.12.2025. (15:00)

Čipovi plešu, a ostali gledaju sa strane

AI ‘boom’ gura tehnološke dionice u orbitu, dok ostatak tržišta tapka u mjestu

Val ulaganja u umjetnu inteligenciju dramatično je podigao tehnološke sektore, koji su daleko nadmašili šire tržište. Nvidia je porasla više od 1000%, Broadcom preko 700%, a cijeli IT i komunikacijski sektor prednjače zahvaljujući potražnji za AI infrastrukturom, cloud computingom i digitalnim uslugama. Meta je gotovo peterostruko narasla, gurajući komunikacijske usluge u vrh prinosa. Potrošačke digitalne platforme također profitiraju. U međuvremenu, sektori poput komunalija, zdravstva, energetike i materijala ostvaruju znatno skromnije rezultate, dok S&P 500 ukupno raste 80%. Mreža

30.11.2025. (16:00)

Tralalero tralala all over Internet

Smrt interneta: Kako nas AI zatrpava vlastitim izmišljotinama

Kurzgesagt upozorava da generativna AI proizvodi goleme količine netočnih sadržaja koji sve više kontaminiraju internet. Iako je većina AI-teksta točna, oko 20% su samouvjerene izmišljotine koje se brzo šire i dobivaju lažno vjerodostojne izvore. Problem pogađa i znanost: radovi nastaju uz AI, a neki sadrže skrivene poruke za manipulaciju recenzijama. Kako se modeli treniraju na sve zagađenijem internetu, stvaraju petlju pogrešaka. Novi rad pokazuje da LLM-ovi imaju prirodni plafon kreativnosti – razinu prosječnog amatera – što znači da će mrežu sve više gušiti mediokritetski sadržaj. Index

28.11.2025. (18:00)

Kad kum umjetne inteligencije požali što je krstio dijete

Hinton ponovno upozorava: AI će radikalno promijeniti društvo – ali ne u korist ljudi

Geoffrey Hinton, pionir dubokog učenja, u razgovoru s Berniejem Sandersom iznio je nova pesimistična upozorenja o AI-u. Smatra da će umjetna inteligencija masovno ukidati radna mjesta bez stvaranja novih te da tehnološki milijarderi računaju na zamjenu ljudi algoritmima. Upozorava na ekonomsku destabilizaciju, rast nejednakosti i mogućnost militarizacije AI-a. Hinton vjeruje da je AGI možda udaljen samo dva desetljeća i da bi jednoga dana mogao predstavljati egzistencijalnu prijetnju čovječanstvu. tportal

25.11.2025. (20:00)

Kad AI pređe na tamnu stranu, Europa otvara telefonsku liniju za ispovijedi

Alat EU-a za anonimno prijavljivanje kršenja AI Acta

Europski ured za umjetnu inteligenciju predstavio je AI Act Whistleblower Tool, platformu za anonimno prijavljivanje mogućih kršenja Akta o umjetnoj inteligenciji. Alat vodi korisnike kroz detaljan obrazac u kojem navode organizaciju, prirodu sumnjivog postupanja, vrijeme događaja i način saznanja. Mogu se priložiti dokumenti i dokazi te označiti je li slučaj već prijavljen institucijama ili internim mehanizmima. Prijave su moguće na svim jezicima EU-a, uz sigurnu anonimnu komunikaciju s Uredom. Cilj je povećanje nadzora, sigurnosti i transparentnosti u razvoju AI-ja. Poslovni

23.11.2025. (19:00)

Kad robot kaže ‘halo’, ali s naglaskom

AI agenti koji preuzimaju repetitivne poslove i šire se iz Zagreba na 40 tržišta

Iz Zagreba djeluje regionalni centar izraelskog AI startupa koji razvija glasovne i tekstualne agente sposobne za duboku lokalizaciju — komunikaciju na bilo kojem jeziku i kulturnom kontekstu. Agenti treniraju na internim podacima klijenata, smanjujući pogreške i zamjenjujući oko 80% repetitivnih zadataka, dok su ljudi zaduženi za složenije slučajeve. Tvrtka posluje na oko 40 tržišta, zapošljava stotine stručnjaka i brzo širi tim u Hrvatskoj. Fokus su visoko regulirane industrije koje trebaju sigurnu, učinkovitu i lokaliziranu komunikaciju, a tehnologija je već globalno dokazana u korisničkoj podršci, prodaji i internim procesima. Poslovni