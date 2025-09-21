FTL1 – protein koji krade pamćenje i vraća ga kad ga utišaš - Monitor.hr
Danas (22:00)

Kad mozak nije star, nego samo zatrpan smećem

FTL1 – protein koji krade pamćenje i vraća ga kad ga utišaš

Istraživači sa Sveučilišta San Francisco otkrili su da se protein FTL1, koji regulira željezo u mozgu, s godinama nakuplja u hipokampusu i guši sinapse, što usporava učenje i pamćenje. Eksperimenti na miševima pokazali su da njegovo utišavanje ili uklanjanje vraća mladenačku plastičnost mozga – stari miševi učili su gotovo jednako dobro kao mladi. Iako su rezultati zasad ograničeni na životinje, otkriće otvara mogućnost budućih terapija koje bi usporile ili preokrenule kognitivno starenje. Još nema eliksira besmrtnosti, ali možda uskoro bude eliksira bistrine. Igor Berecki za Bug.


Slične vijesti

Jučer (08:00)

Dajte mi pivo, ali nemojte se iznenaditi ako posegnem za njim s rukom koju nemam

Moždane mape ruku ostaju aktivne godinama nakon amputacije, otvarajući vrata za naprednu neuroprotetiku

Istraživanje objavljeno u časopisu Nature Neuroscience otkrilo je da moždane mape ruku ostaju netaknute i aktivne godinama nakon amputacije. Ovo otkriće opovrgava dosadašnju teoriju da mozak brzo “reorganizira” svoje kortikalne karte. Očuvanost tih mapa objašnjava fenomen fantomskog uda i otvara vrata razvoju preciznijih neuroproteza koje funkcioniraju s “zatvorenom neuralnom petljom”. Takvi sustavi bi omogućili pacijentima da ne samo kontroliraju umjetni ud mislima, već i da osjećaju povratne informacije, što bi moglo pomoći u smanjenju fantomske boli. Igor Berecki za Bug

13.09. (18:00)

Kad disanje postane botoks za stanice

Hiperbarične komore – terapija koja obećava mladost na kisik

Hiperbarična oksigenacija (HBOT), već poznata u liječenju rana i dekompresijske bolesti, istražuje se kao metoda usporavanja starenja. Studije na starijim ispitanicima pokazale su produljenje telomera, smanjenje senescentnih stanica i aktivaciju gena za popravak DNK nakon 60-ak seansi. No riječ je tek o biomarkerima, bez dokaza da HBOT produljuje život ili smanjuje bolesti. Terapija nosi i rizike – od barotrauma do klaustrofobije – a kućne komore nisu regulirane. Intrigantna, ali zasad nedokazana, HBOT ostaje most između medicine, biologije starenja i ljudske želje za „pauziranjem vremena“. Igor Berecki za bug

07.09. (22:00)

Kad bakterije rade za vas, a desert postane nuspojava

Crijevne bakterije kao novi saveznik u borbi protiv kilograma i dijabetesa

Novo istraživanje pokazuje da crijevne bakterije mogu proizvoditi spojeve koji potiču lučenje hormona GLP-1 i FGF21, reguliraju apetit i šećer u krvi te smanjuju želju za slatkim. Ključnu ulogu imaju Bacteroides vulgatus, vitamin B₅ i triptofan, čime mikrobiom djeluje poput prirodne verzije lijekova poput Ozempica. Premda je zasad riječ uglavnom o pokusima na miševima, rezultati otvaraju put prehrani i probioticima kao potencijalnim terapijama protiv pretilosti i dijabetesa. Igor Berecki za Bug

29.08. (00:00)

Mikrobiološka verzija: “nije virus, nije bakterija, a opet se množi”

Obelisci – nova klasa RNK entiteta koja bi mogla promijeniti definiciju života

Znanstvenici su otkrili novu klasu RNK entiteta nazvanih obelisci, prisutnih u ljudskom mikrobiomu i oceanima. Nemaju DNK, stanične ovojnice ni metabolizam, ali kodiraju proteine i samostalno se repliciraju. Njihovo postojanje dovodi u pitanje tradicionalne definicije života i otvara mogućnosti za nove biotehnološke primjene. Obelisci su sveprisutni, stabilni i toliko različiti od poznatih bioloških sustava da bi mogli predstavljati novu biološku kategoriju, pa čak i potencijalnu “četvrtu domenu” života. Igor Berecki za Bug

25.08. (12:00)

One happy mistake

U jednom restoranu greškom poslužili pizze – s kanabisom

U pizzeriji Famous Yeti’s u Wisconsinu dogodila se bizarna zamjena ulja: umjesto običnog, u tijesto je završilo ono obogaćeno THC-om. Rezultat – 85 ljudi, od jednogodišnjaka do 91-godišnjaka, doživjelo je simptome akutne intoksikacije: vrtoglavicu, halucinacije i tjeskobu. Nekolicina je završila u bolnici, no nitko nije imao trajne posljedice. Istraga je pokazala da je riječ o nenamjernoj pogrešci zbog lošeg označavanja i zajedničkog skladišta. Restoran je ubrzo ponovno otvoren, a incident ostao kao poučna priča o važnosti sigurnosti hrane i jasnih etiketa. Igor Berecki za Bug

24.08. (12:00)

Kad jogurtov junak postane zlikovac

Probiotici – prijatelji, neprijatelji i mrtvi rođaci

Iako su za većinu ljudi sigurni, određeni sojevi probiotika mogu pogoršati bolesti ili izazvati ozbiljne infekcije, osobito kod imunokompromitiranih bolesnika. Povijest bilježi i tragične ishode, poput povećane smrtnosti kod pacijenata s pankreatitisom. Razlika je u soju, indikaciji i stanju bolesnika. Kao sigurnija alternativa javljaju se postbiotici – „mrtve“ bakterije koje i dalje potiču imunitet, ali bez rizika od infekcija. Marketing je, očito, uvijek brži od mikrobiologije. Igor Berecki za Bug

18.08. (20:00)

Kad pauza za WC postane rizik za život

Kad WC postane neprijatelj: kronični zatvor i njegove skrivene opasnosti

Zatvor nije samo privremena neugoda već kod mnogih postaje kronični problem s ozbiljnim posljedicama. Pogađa oko 16 % ljudi, češće žene i starije, a uzroci se kreću od hormona i lijekova do loših životnih navika. Dugotrajni zatvor povećava rizik za hemoroide, impakciju, pa i smrtonosne komplikacije poput peritonitisa. Istraživanja pokazuju povezanost s kardiovaskularnim bolestima, moždanim udarom, bubrežnim oštećenjima i kognitivnim propadanjem. Prevencija uključuje vlakna, hidraciju, kretanje i zdrave navike. Ukratko: ono što ne izađe – može vas ozbiljno koštati. Igor Berecki za Bug

15.08. (14:00)

Put na kojem čuda obično izgube magiju

Većina ‘otkrića koja ubijaju rak’ nikada ne postane lijek… razlog su laboratorijski uvjeti

Svake godine mediji prenesu vijesti o tvarima koje “ubijaju rak” – no gotovo uvijek riječ je o pokusima in vitro, na stanicama u laboratoriju. Iako takvi rezultati mogu biti obećavajući, rijetko prežive prijelaz u živi organizam, gdje ih čekaju metabolizam, imunološki sustav i toksičnost. Većina ne stigne ni do kliničkih ispitivanja, a mnoge se studije ne mogu ni ponoviti. Pritisak PR-a i želja za medijskom vidljivošću dodatno napuhuju očekivanja. Rezultat: puno senzacija, malo terapija – i previše razočaranih pacijenata. Igor Berecki za Bug

14.08. (00:00)

Od ljubavi prema sovama do ideje da baciš mamu s voza – sve ostaje “u obitelji”

AI može neprimjetno prenositi skrivene obrasce ponašanja između modela

Istraživanje Anthropic-a i Truthful AI otkrilo je da AI modeli mogu međusobno prenositi skrivene sklonosti i ciljeve, čak i bez eksplicitnog sadržaja u podacima. Proces subliminalnog učenja koristi destilaciju, pri čemu “učitelj” ostavlja nevidljive statističke obrasce koje “učenik” nesvjesno usvaja. Ti obrasci mogu biti bezazleni (npr. preferiranje sova) ili opasni (poticanje nasilja). Opasnost leži u tome što ih standardni sigurnosni filteri ne otkrivaju, a jednom preneseni mogu se širiti, multiplicirati i biti gotovo nemogući za uklanjanje. Igor Berecki za Bug

11.08. (21:00)

Rakete su bile samo predigra

Musk lansirao “spicy mode” u Groku, AI sada stvara seksualizirane i eksplicitne slike žena

Elon Musk je u svoj AI chatbot Grok uveo “spicy mode” koji omogućuje generiranje seksualiziranih i ponekad eksplicitnih prikaza žena, uključujući deepfakeove slavnih poput Taylor Swift. Za razliku od drugih platformi, Grok nema stroge filtre za NSFW sadržaj, što je izazvalo kritike i pozive na regulaciju. Musk potez brani slobodom izražavanja, dok kritičari tvrde da se udaljava od ozbiljnih tehnoloških projekata. Platforma X tako postaje prostor normalizacije AI-erotike, dok Musk koristi kontroverzu za viralnu promociju. Igor Berecki za Bug