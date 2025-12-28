Kad cijena barela diktira međunarodne odnose
Globalna energetska šahovska ploča: nafta, sukobi i geopolitičke akrobacije
Helen Thompson u knjizi Poremećaj – Teška vremena u 21. stoljeću analizira globalnu nestabilnost kroz geopolitičke, ekonomske i demokratske procese. Fokus je na energiji: od poslijeratne dominacije SAD-a, Sueske i Jomkipurske krize, iranskih i iračkih konflikata, do suvremenih izazova poput klimatskih promjena i zelene tranzicije. Thompson pokazuje kako energetska ovisnost, geopolitički interesi i monetarna politika oblikuju sukobe, saveze i međunarodnu nestabilnost, istovremeno otvarajući prostor za nove konkurencije i globalne prijetnje. Nataša Babić za Ideje