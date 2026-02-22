Nitko više ne vjeruje u svijet bez granica
Globalizacija ulazi u fazu geopolitičke ekonomije
Francuski predsjednik upozorio je da je Zapad delegirao energiju, sigurnost i perspektive drugima, priznajući strateške pogreške. Nakon pandemije, rata u Ukrajini i rivalstva SAD-a i Kine, globalizacija se pokazala ranjivom. Vodeće institucije upozoravaju na usporavanje rasta i rast trgovinskih prepreka. Države sve više štite ključne industrije, skraćuju lance opskrbe i jačaju stratešku autonomiju. Umjesto maksimalne učinkovitosti prioritet postaju otpornost i kontrola. Globalizacija ne nestaje, nego se transformira u selektivnu integraciju i novu fazu geopolitičke ekonomije. Jutarnji