Miriše na 2008., samo uz začin AI-a i geopolitike
Globalno tržište sve krhkije: Burry i Bookstaber upozoravaju na moguću tešku krizu
Upozorenja ekonomista Richarda Bookstabera i investitora Michaela Burryja (dvojca koji su predvidjeli krizu 2008) svode se na sličan zaključak: globalni financijski sustav postaje sve ranjiviji i sljedeća kriza mogla bi biti veća i opasnija od one 2008. godine. Burry upozorava na prenapuhano tržište dionica i slabljenje faktora koji su godinama gurali burze prema gore, dok Bookstaber ističe da su današnji rizici raspršeni i međusobno povezani – od umjetne inteligencije i privatnog kreditiranja do geopolitike i energetike. Problem možda neće biti sam uzrok krize, nego brzina širenja i domino-efekt kroz cijeli globalni sustav. Business Insider, Slobodna)