Dva stana – tri problema

U čak 399 općina i gradova u Hrvatskoj tijekom 2024. nije prodano ni deset stanova – što znači da se u većini manjih sredina gotovo ništa ne prodaje. Zbog tako malog broja transakcija, Ekonomski institut koristi županijske prosjeke za izračun cijena, što vodi do apsurdnih rezultata – poput viših cijena u Cisti Provo nego u Tučepima. Zaključno s 14. srpnjem 2025. zaprimljeno je ukupno 836 zahtjeva za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve nekretnine, a do sad je odobreno njih 289. Ovi podaci ne samo da otkrivaju neaktivno tržište u ruralnim krajevima, nego i naglašavaju duboku neravnotežu između sela i gradova kad je riječ o dostupnosti i prometu nekretnina. Lider