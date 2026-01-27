Papir trpi, hladnjak ne
Izmjene Zakona o zaštiti potrošača: više prava na papiru, stari problemi u praksi
Završeno je e-Savjetovanje o izmjenama Zakona o zaštiti potrošača, koje donose nova pravila o predugovornom informiranju, popravljivosti robe, rezervnim dijelovima i pravima potrošača u digitalnoj komunikaciji. Udruge potrošača načelno podržavaju izmjene, ali upozoravaju da su pisane bez stvarnog dijaloga i da se problemi iz prakse ignoriraju. Posebno se ističu dugotrajni popravci, manjak servisa, nejasni rokovi i prebacivanje tereta s trgovaca na potrošače. Skepsa ostaje oko provedbe, unatoč dobrim namjerama i EU usklađivanju. N1