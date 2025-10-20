Ni u shopping bez odvjetnika
Povrat robe, kašnjenje leta i izgubljena garancija – najčešće potrošačke zablude u Hrvatskoj
Mnogi potrošači i dalje ne znaju osnovna prava: povrat robe u roku od 14 dana vrijedi samo za online i vantrgovinske kupnje, a ne za kupnju u fizičkoj trgovini. Putnici često ne traže odštetu za kašnjenje leta, iako imaju pravo na 250–600 eura uz plaćene karte i smještaj, osim u slučaju vremenskih nepogoda. Također, garancija nije jedini dokaz prava na popravak – svi proizvodi imaju dvogodišnju materijalnu odgovornost. Čak i bez računa moguće je dokazati kupnju, primjerice putem kartičnog izvatka. Ukratko: prava postoje, samo ih treba znati tražiti. Velika škrtica za Jutarnji