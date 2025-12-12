Arhitekti budućnosti

Neovisno o tome ispunjava li vas borba za Ukrajinu nadom ili strahom, Volodimir Zelenski potaknuo je svijet na način koji nismo vidjeli desetljećima. U tjednima nakon što su ruske bombe počele padati 24. veljače, njegova odluka da ne pobjegne iz Kijeva, nego da ostane i prikuplja potporu bila je odlučujuća. Od njegove prve objave na Instagramu 25. veljače, koja je dokazala da su njegova vlada, ali i civilno društvo netaknuti i na svom mjestu, pa sve do dnevnih govora koje je videovezom održavao u parlamentima, Svjetskoj banci i na dodjeli nagrada Grammy, ukrajinski predsjednik bio je svugdje. Njegova informacijska ofenziva promijenila je geopolitički sustav te pokrenula val akcija koji je zapljusnuo cijeli svijet. Index