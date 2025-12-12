Izumitelji umjetne inteligencije proglašeni osobom (osobama?) godine prema Timeu - Monitor.hr
Danas (16:00)

Arhitekti budućnosti

Izumitelji umjetne inteligencije proglašeni osobom (osobama?) godine prema Timeu

Časopis Time proglasio je izumitelje umjetne inteligencije osobom godine 2025., ističući njihov transformativni utjecaj na svijet. Glavni urednik Sam Jacobs opisao ih je kao one koji su “zadivili i zabrinuli čovječanstvo”, oblikujući sadašnjost i budućnost. Izdanje donosi intervjue s Nvidijinim izvršnim direktorom Jensenom Huangom i investitorima poput Masayoshija Sona te analizira pozitivne i problematične aspekte AI-ja, uključujući slučajeve smrti i pravne kontroverze. Time time ističe kako umjetna inteligencija preoblikuje društvo, ekonomiju i svakodnevni život, a izumitelji stoje u središtu ovog revolucionarnog vala tehnologije. Musk, Zuckerberg, Huang, Altman i Su milijarderi su s ukupnim bogatstvom od 870 milijardi dolara, prema najnovijim procjenama koje je sastavio časopis Forbes. HRT, Texarkana Gazette


