Ludo vrijeme, ludi ljudi

Iz čovika, govoru stari, izađe ono najbolje i najgore kad ga staviš pod presu. Korona je dokaz za to. Od paranoika koji se boje otvorit ponistru, do bezbrižnih ubojica koji odaju okolo zarazni i infetaju sve oko sebe. Tako od pojedinca pa do ciloga društva i države to se pravilo može prištampat, piše Damir Šarac za Slobodnu.