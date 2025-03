Zločesto dijete ostaje zločesto

Izbor riječi i fraza u književnom prevođenju plod su promišljanja različitih opcija “u dubinskom, kulturnom i socijalnom tekstu”, a to je nešto što umjetna inteligencija ne radi. Ona pojednostavljuje, a njen tekst ovisi o statističkoj uporabi riječi. AI prevoditelji, upravo zbog te statističke uporabe riječi, mogu potpuno krivo prenijeti sadržaj. No, to ne znači da ne može poslužiti kao dobar alat. Danas je AI odličan lektor, vrlo dobar prevoditelj, osrednji urednik, vrlo ograničen ilustrator i loš pisac. No, sve su to vrlo iskoristive sposobnosti. Faktograf