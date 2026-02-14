“Ako se nešto nije dogodilo – samo zato što Srblji smatraju da nije moguće – onda se to nije dogodilo i tačka. Ali ako se u međuvremenu dozna – ili ‘odozgo’ stigne naređenje – da su u tome što se nije dogodilo učestvovali i neki Srbi, onda se to što se nije dogodilo momentalno retroaktivno dogodi i opet tačka”, piše Basara o tome kako su se Srbi predomislili oko toga jesu li ili nisu Amerikanci šetali Mjesecom, i to nakon što je iz američke ambasade objavljeno “da je u slanju Apola 11 na Mesec značajnu ulogu odigralo sedam srpskih – a da čijih, bato – naučnika”.