Ne spava se dugo, nego pametno

Kratki dnevni drijemež od 10 do 30 minuta može poboljšati raspoloženje, pamćenje i budnost

Može i smanjiti rizik od srčanih bolesti. Međutim, predugo spavanje preko dana – dulje od sat vremena – povezano je s većim rizikom od dijabetesa, kardiovaskularnih problema i Alzheimerove bolesti te može narušiti noćni san. Stručnjaci ističu da je ključ u umjerenosti: kratki „power nap” može biti koristan dodatak, ali ne zamjena za kvalitetan noćni san. Jutarnji prenosi The Economist.


