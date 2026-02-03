Ne spava se dugo, nego pametno
Kratki dnevni drijemež od 10 do 30 minuta može poboljšati raspoloženje, pamćenje i budnost
Može i smanjiti rizik od srčanih bolesti. Međutim, predugo spavanje preko dana – dulje od sat vremena – povezano je s većim rizikom od dijabetesa, kardiovaskularnih problema i Alzheimerove bolesti te može narušiti noćni san. Stručnjaci ističu da je ključ u umjerenosti: kratki „power nap” može biti koristan dodatak, ali ne zamjena za kvalitetan noćni san. Jutarnji prenosi The Economist.