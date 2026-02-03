Ne spava se dugo, nego pametno

Nedavno istraživanje je pokazalo kako mozgovi onih ljudi koji su drijemali tijekom dana nekoliko puta tjedno bili su oko 15 kubičnih cm veći od mozgova ljudi koji nisu prakticirali popodnevne spavance. Na taj se način odgađa starenja mozga između tri i šest godina. Mozak se inače smanjuje s godinama kako starimo, što nas čini podložnijima nekim bolestima. Ljudi s manjim volumenom mozgova skloniji su višim razinama kortizola, hormona stresa, kao i apneji u snu, odnosno prestanku disanja u snu. BBC Future