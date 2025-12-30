Kad tržište pada, a investitori još uvijek dižu obrve
Kriptovalute u Europi: rast vlasništva unatoč turbulencijama 2025.
Tijekom 2025. kriptovalute su doživjele pad zbog Trumpovih prijetnji tarifama Kini, no vlasništvo nad njima u Europi stalno raste. Preko 90% odraslih u glavnim europskim gospodarstvima poznaje kriptoimovinu, a 9% posjeduje kriptovalute, s najvišim udjelom u Sloveniji. Porast se pripisuje financijskoj inovativnosti, regulatornoj sigurnosti MiCA uredbe i spekulativnoj atraktivnosti investicija. Većina europskih korisnika koristi kripto primarno za ulaganja, dok je svakodnevna upotreba niska. MiCA regulacija potiče povjerenje i očekuje se da će dugoročno olakšati integraciju stabilnih kovanica u platni sustav. Mreža