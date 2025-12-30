Kriptovalute u Europi: rast vlasništva unatoč turbulencijama 2025. - Monitor.hr
Kad tržište pada, a investitori još uvijek dižu obrve

Kriptovalute u Europi: rast vlasništva unatoč turbulencijama 2025.

Tijekom 2025. kriptovalute su doživjele pad zbog Trumpovih prijetnji tarifama Kini, no vlasništvo nad njima u Europi stalno raste. Preko 90% odraslih u glavnim europskim gospodarstvima poznaje kriptoimovinu, a 9% posjeduje kriptovalute, s najvišim udjelom u Sloveniji. Porast se pripisuje financijskoj inovativnosti, regulatornoj sigurnosti MiCA uredbe i spekulativnoj atraktivnosti investicija. Većina europskih korisnika koristi kripto primarno za ulaganja, dok je svakodnevna upotreba niska. MiCA regulacija potiče povjerenje i očekuje se da će dugoročno olakšati integraciju stabilnih kovanica u platni sustav. Mreža


Slične vijesti

Jučer (17:00)

Bikovi na steroidima, medvjedi na bolovanju

Bitwise: Iduća bi godina mogla srušiti kripto-pravila, Bitcoin izgledno ulazi u zrelu fazu rasta

Bitwise, američka investicijska tvrtka specijalizirana za kripto-imovinu, u izvješću The Year Ahead predviđa da se klasični četverogodišnji ciklus bitcoina gasi te da bi 2026. mogla donijeti nove povijesne maksimume, unatoč očekivanoj „kripto-zimi“. ETF-ovi i institucionalni kapital trebali bi stabilizirati cijene, čak do razine manje volatilne od tehnoloških dionica. Kripto-dionice mogle bi nadmašiti Big Tech, Polymarket snažno rasti, a DeFi servisi postati „ETF-ovi 2.0“. Bitcoin se pritom sve više profilira kao digitalno zlato. Bug

13.08. (10:00)

Nema skrivenih blockchain rupa kad poreznici vade kalkulator

Porezna uprava ne spava – kripto se oporezuje kao i sve ostalo

U Hrvatskoj se kapitalni dobici od trgovanja kriptoimovinom oporezuju po stopi od 12% bez prireza, a porezna obveza nastaje pri zamjeni kriptovalute za fiat valutu uz dobitak. Oslobođenje vrijedi ako je prošlo više od dvije godine od kupnje ili pri zamjeni kripto-kripto. Rudarenje se oporezuje kao drugi dohodak, a dobit pri zamjeni također podliježe porezu. Prijava se podnosi do kraja veljače putem JOPPD obrasca, uz detaljnu evidenciju svih transakcija, dokumentaciju i obračun metodom FIFO. tportal

19.06. (23:00)

Kripto je cool – dok ti ne zakuca poreznik na wallet

Zbog Porezne se mora čuvati evidencija stjecanja kripto imovine

Zarada na kriptovalutama u Hrvatskoj podliježe porezu na kapitalnu dobit, a porezni obveznici dužni su sami obračunati i prijaviti porez do kraja veljače za prethodnu godinu. Ključno je čuvati dokaze o ulaganju i vođenje detaljne evidencije svih transakcija, uključujući staking, rudarenje i airdropove. Bez vjerodostojnih dokaza o podrijetlu sredstava Porezna uprava može smatrati zaradu neprijavljenim dohotkom. Plaćanja kripto karticama, poput Binance kartice, također su oporeziva. Stručnjaci upozoravaju: bez uredne dokumentacije – dolazi porezni nered. Lider

11.06. (20:00)

Kripto je zakon... doslovno

Što svaki porezni obveznik treba znati o kriptoimovini

U Hrvatskoj se kriptovalute smatraju imovinom i podliježu porezu na kapitalnu dobit. Građani moraju prijaviti zaradu, ali su oslobođeni oporezivanja ako imovinu drže dulje od dvije godine. Pravilna evidencija i poznavanje poreznih propisa ključni su za izbjegavanje kazni. Stručnjaci upozoravaju na opasnosti ulaganja i potrebu za informatičkom pismenošću, a Porezna uprava preporučuje edukaciju i oprez. Poduzetnici kripto evidentiraju kao zalihe ili dugotrajnu nematerijalnu imovinu, a dobit im se oporezuje stopom od 10 ili 18 posto. Ne nasjedajte na kriptogurue – ni digitalno zlato nije bez rizika. Lider

24.06.2024. (15:00)

Sve legalno

Tržište kriptoimovine napokon dobiva pravila i stječe status kao klasično financijsko

Već krajem lipnja na snagu stupaju određene odredbe Uredbe o tržištima kriptoimovine (MiCA). Kako bi bila moguća provedba Uredbe, koja napokon donosi regulaciju i nadzor nad izdavateljima i pružateljima usluga kriptoimovine, te koja štiti potrošače. Trenutačno se na poslovanje s kriptoimovinom primjenjuje samo Zakon o obveznim odnosima i odredbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Oni koji se bave pružanjem usluga povezanih s kriptoimovinom, poput mjenjačnica kriptovaluta, (skraćeno CAPS), morat će ishoditi odobrenje za rad od nadležnog tijela države članice. Izdavatelji kriptoimovine, odnosno oni koji nude kriptoimovinu trećim stranama ili je uvrštavaju za trgovanje, morat će nadležnom tijelu (HNB-u ili HANFA-i, ovisno o kojoj se vrsti kriptoimovine radi) dostaviti “bijelu knjigu”. Poslovni

23.08.2023. (15:00)

Dižem ulog i mičem hipoteku

Zašto je ETF toliko revolucionaran za bitcoin i kripto tržište

ETF-ovi (fondovi kojima se trguje na burzi) su ogroman posao. Samo je BlackRock krajem ožujka 2023. upravljao imovinom klijenata u ETF-ovima u iznosu od oko tri bilijuna dolara u nizu dionica, obveznica i roba. Odobrenje kripto ETF-ova ukazuje na više od uobičajenog prihvaćanja, može potaknuti zrelost tržišta, uspostaviti stabilnost cijena i potaknuti inovacije. Regulacija je i dalje najveća zapreka u SAD-u. Razni upravitelji fondova već godinama pokušavaju pokrenuti kripto ETF-ove, da bi ih SEC odbio zbog zabrinutosti za prijevaru i manipuliranje tržištem. Ali nije sve tmurno na regulatornom planu. Izvan SAD-a vidimo globalni trend prema jasnijim regulatornim okvirima za digitalnu imovinu, poput Hong Konga, Singapura, EU i UAE. Provedba regulatornih okvira u navedenim regijama ne samo da će se prilagoditi rastu i raznolikosti kripto tržišta, već će i povećati transparentnost i zaštitu investitora, što će koristiti i industriji i njezinim sudionicima, što bi moglo rezultirati domino efektom. Lider

10.07.2021. (12:00)

O rizicima i nuspojavama pitajte svog obližnjeg bankara

HNB upozorava na rizike povezane s kriptoimovinom i njezinim špekulativnim oblicima

Hrvatska narodna banka na svojim je stranicama objavila priopćenje vezano za rizike koje donose kriptovalute i drugi slični oblici kriptoimovine. Kriptoimovina označuje elektroničke kriptografske zapise čije se kopije distribuiraju, pohranjuju i potvrđuju decentralizirano. Takvi zapisi sami po sebi nemaju vrijednost, no njihova je vrijednost određena ponudom i potražnjom u koju su istodobno ugrađena očekivanja glede porasta vrijednosti te zarade u razlici između kupovne i prodajne cijene. Upotreba kriptoimovine kao novca u platne svrhe gotovo je nepostojeća. Pritom naglašavaju kako je sam termin kriptovaluta zavaravajuć i pogrešan, iz razloga što se ona uglavnom ni ne koristi kao zamjena za novac, već je takva praksa izolirana i sporadična. Bug.hr