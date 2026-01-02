Digitalni dolar u odijelu, s regulatorom na leđima
Stablecoini su 2025. ušli u mainstream: od kripto-eksperimenta do financijske infrastrukture
Tržišna kapitalizacija stablecoina porasla je 49 posto u 2025., na 306 milijardi dolara, potaknuta novim zakonima u SAD-u, MiCA regulativom u EU-u i snažnim ulaskom institucija. GENIUS Act donio je prvi sveobuhvatni američki okvir, dok su veliki izdavatelji poput Circlea, PayPala i Stripea ubrzali institucionalnu primjenu. Istodobno, Tether se suočio s kritikama zbog strukture rezervi, što je ponovno otvorilo pitanje povjerenja. Stablecoini više nisu rubni kripto-proizvod, nego temelj nove financijske infrastrukture. Lider