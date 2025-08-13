Nema skrivenih blockchain rupa kad poreznici vade kalkulator
Porezna uprava ne spava – kripto se oporezuje kao i sve ostalo
U Hrvatskoj se kapitalni dobici od trgovanja kriptoimovinom oporezuju po stopi od 12% bez prireza, a porezna obveza nastaje pri zamjeni kriptovalute za fiat valutu uz dobitak. Oslobođenje vrijedi ako je prošlo više od dvije godine od kupnje ili pri zamjeni kripto-kripto. Rudarenje se oporezuje kao drugi dohodak, a dobit pri zamjeni također podliježe porezu. Prijava se podnosi do kraja veljače putem JOPPD obrasca, uz detaljnu evidenciju svih transakcija, dokumentaciju i obračun metodom FIFO. tportal