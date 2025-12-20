Podočnjaci kao alarm

U pećini Takarkori u južnoj Libiji otkrivene su dvije mumificirane žene stare oko 7.000 godina, iz razdoblja kada je Sahara bila zelena savana. Analiza njihova genoma, koju su proveli znanstvenici Instituta Max Planck, otkrila je nepoznatu lozu Homo sapiensa koja se ne uklapa u poznate afričke ni bliskoistočne genetske skupine. Ova linija, nekoć raširena u Sjevernoj Africi, s vremenom je nestala bez većeg utjecaja na moderne populacije – podsjetnik na to koliko su migracije i klima oblikovale ljudsku povijest. Igor Berecki za Bug