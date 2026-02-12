Malo bi smanjili sunce
MIT istražuje svemirske “mjehuriće” za borbu protiv klimatskih promjena
Znanstvenici MIT-a predlažu postavljanje svemirskih “mjehurića” u L1 Lagrangeovu točku kako bi blokirali do 1,8 % sunčevog zračenja i ublažili globalno zatopljenje. Splav veličine Brazila spojila bi tisuće malih mjehurića otpornih na uvjete svemira. Projekt ne mijenja biosferu i može se poništiti, ali nije zamjena za smanjenje emisija CO₂. Tim ističe da je ovo rezervno rješenje u slučaju katastrofalnog zagrijavanja, iako bi zaštita od sunca mogla imati neočekivane učinke na klimu. Green