Problem nije bio u blagajni
Nama je propala zbog političkih i financijskih odluka, a ne zbog nedostatka kupaca
Zagrebačka Nama bila je desetljećima nezaobilazno mjesto svakodnevne potrošnje, simbol grada i socijalističkog potrošačkog kompromisa. Nakon poslijeratnog rasta i inovacija poput potrošačkih kredita, lanac je krajem 1980-ih ušao u krizu zbog gospodarskog sloma Jugoslavije, rata i gubitka tržišta. Ključni udarac zadala je netransparentna privatizacija 1990-ih, rasprodaja imovine i dugotrajni stečaj koji je trajao 25 godina. Iako robne kuće kao poslovni model i dalje imaju smisla, Nama je nestala ponajprije zbog loših odluka, pohlepe i politike, a tek na kraju zbog tržišta. DW… Nama je i službeno prodana, kupac mora u roku 30 dana uplatiti oko 12 milijuna eura razlike. Dosadašnjim radnicima morat će ponuditi ugovore s uvjetima kakve su do sada imali. tportal… Novi vlasnici još nisu otkrili svoje planove, ali se spominje mogućnost dolaska Zare ili da će se dio prenamijeniti u boutique-hotel… Poslovni